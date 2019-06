Paola Turci insultata | Paola Turci Roma

Paola Turci è stata insultata pesantemente dopo aver scritto un tweet polemico in merito alla questione Olimpiadi. Dopo l’assegnazione dei Giochi invernali 2026 a Milano Cortina, la cantante ha voluto esprimere, con ironia, un giudizio su Roma.

Il riferimento è allo stato di degrado in cui versa la città e alla rinuncia a candidarsi per le Olimpiadi estive 2024 dopo il no della sindaca Virginia Raggi.

“E a Roma, la città più bella del mondo, vanno le Olimpiadi della monnezza”, si legge sulla profilo Twitter dell’artista 54enne che ha pubblicato anche una serie di foto a testimoniare le condizioni in cui ormai versa la capitale .

Apriti cielo: da lì una valanga di improperi e offese gratuite. Gli haters non le hanno risparmiato neanche gli insulti più beceri soprattutto in riferimento alle cicatrici sul volto della cantante dopo un incidente quasi fatale avvenuto nel 1993 sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria.

Per le ferite riportate le erano stati messi cento punti di sutura oltre a tredici interventi al volto, dodici dei quali all’occhio destro.

In risposta Paola Turci ha deciso di pubblicare gli screenshot con i messaggi degli haters commentando: “Persone per bene”.

“Quel terribile giorno stavo guidando. È stata l’unica volta in 30 anni di carriera che ho guidato io per andare ad un concerto”, aveva raccontato la cantautrice in riferimento al terribile incidente.

Un momento di distrazione alla guida è stato quasi fatale per la Turci che aveva distolto lo sguardo dalla strada per riattaccare la presa per caricare il telefono. Pochi secondi poi lo schianto contro il guardrail: “Per due anni mi hanno tolto pezzi di vetro dalla faccia”.

