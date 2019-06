Quando “l’amore non va in vacanza“. Ecco il titolo che si potrebbe dare al periodo che Pamela Prati sta vivendo oggi, dopo la bufera della storia/non storia di Mark Caltagirone. Perchè? Pamela Prati è in vacanza.

Infatti, sembra che la soubrette sarda si sia voluta lasciare alle spalle tutto lo stress accumulato nelle scorse settimane, proprio a causa del caos Caltagirone, e buttarsi a capofitto in una vacanza fatta di svago, lusso e relax.

L’unico ingrediente che sembra mancare è quello dell’amore: già, perché se è vero che il Mark Caltagirone gate sembra essersi esaurito (solo da un punto di vista sentimentale), è anche vero che la Prati non ha ancora trovato il vero amore con cui condividere questi piacevoli momenti di vacanza.

Le indiscrezioni parlano di un prossimo futuro da tronista, ma nel frattempo la soubrette si gode in solitaria questi istanti estivi: con lei solo l’amica di sempre, Valeria Marini.

Infatti Pamela Prati è in vacanza con Valeria Marini, l’unica che in questi mesi l’è sempre stata accanto.

Valeria Marini difende Pamela Prati: “Io sto con Pamela, è vittima di qualcuno”

Non mancano, infatti, su Instagram foto e video in cui le due si godono insieme le vacanze tra feste esclusive, giornate in piscina e cene di gala, passando per citazioni sulla serenità e pace interiore.

Il tutto, ovviamente, lontano dalle ex-agenti Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo.

Brava Pamela: sembra che tu stia ricaricando le batterie per un nuovo round di fuoco che ci terrà sicuramente con il fiato sospeso già nelle prossime settimane.

Pamela Prati, l’assurda storia del matrimonio (finto?) con Marco Caltagirone | Testimonianze a Live Non è la D’Urso

Il Prati-gate: tutti i retroscena

Pamela Prati sul trono di Uomini e Donne per cercare l’amore?