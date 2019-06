Oroscopo Paolo Fox domani 27 giugno 2019 | Oroscopo di domani | Previsioni | Segni | Astrologia

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI 27 GIUGNO 2019 – Paolo Fox è per tutti il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, grazie alla fiducia che negli anni è riuscito a conquistarsi, facendolo diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, parte integrante di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di domani?

Ecco le previsioni di domani, giovedì 27 giugno 2019, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox domani 27 giugno 2019 | Previsioni

È un momento di stallo, per voi dell’Ariete, sia dal punto di vista lavorativo, sia da quello amoroso. Per quanto riguarda la vostra professione, avevate ricevuto delle promesse che ancora non si sono realizzate. Con il vostro partner, invece, il tempo per vedersi è sempre meno e questo genera tensioni.

Amici del Toro, la Luna entra finalmente nel vostro segno e vi regala un po’ di fortuna sul lavoro, ma provoca anche qualche contrattempo nei rapporti personali. Siete un po’ rigidi e in tanti se ne accorgono. Sul lavoro, però, siete diventati ormai un punto di riferimento e ciò vi rende orgogliosi.

Oroscopo Paolo Fox domani 27 giugno 2019 | Gemelli

La seconda parte della settimana inizia per voi con una bella notizia. Nel weekend riuscirete a passare giornate intense e divertenti, soprattutto per quanto riguarda l’amore. Ma nel frattempo, passate del tempo con gli amici di sempre, con cui vi divertite e siete liberi di parlare di tutto.

Avete un grande obiettivo e state facendo di tutto per raggiungerlo al meglio. Saturno nel vostro segno vi renderà le cose leggermente più difficili, però se tenete duro per voi sono in arrivo anche belle soddisfazioni. Sul lavoro, siete molto dinamici ma vi rendete conto che non basta per ottenere una promozione.

Siete persone dal carattere forte, a volte anche troppo. Amate sfidare gli altri, soprattutto nei campi nei quali vi sentite superiori. Occhio però a non esagerare e a non pretendere troppo da voi stessi. A volte non mettersi eccessivamente a rischio è un’ottima mossa. In amore, avete voglia di lanciarvi in una nuova storia.

Oroscopo Paolo Fox domani 27 giugno 2019 | Vergine

In questi giorni la vostra testa è da tutt’altra parte rispetto al corpo. State sacrificando il lavoro, anche alcuni affetti personali, per provare a risolvere una grana che rischia di mettere a rischio la vostra felicità. Seppur insoddisfatti per un’ingiustizia subita, è il momento di rimboccarsi le maniche ed evitare di incolpare gli altri.

Amici della Bilancia, vi sentite molto in forma. Avete preso una decisione molto forte negli scorsi giorni, ma siete sicuri di quello che avete scelto e non vi voltate indietro. Anche sul lavoro arrivano buone notizie, dopo un periodo in cui tutto andava storto. Ora tocca a voi raccogliere i frutti.

Cosa vi succede? Vi siete sempre distinti per la vostra voglia di fare, lavorare anche oltre i vostri limiti. Invece, ultimamente alternate a periodi di grande produttività alcuni momenti di pigrizia. Forse siete stanchi del vostro lavoro, forse c’è qualcosa nella vostra vita privata che assorbe le vostre energie. Le stelle, tuttavia, vi consigliano di provare a recuperare la bussola.

Oroscopo Paolo Fox domani 27 giugno 2019 | Sagittario

A metà del mese prossimo per voi è in arrivo una grandissima notizia. Nel frattempo, avete ancora molto da lavorare. Nonostante ciò anche in questo giovedì 27 giugno 2019 le stelle saranno benevole con voi, soprattutto in amore. Se siete single, sentite una grandissima voglia di amare nuovamente una persona.

Molti di voi provengono da un lungo periodo di crisi in amore. Altri, invece, stanno vivendo un periodo di appannamento. Il consiglio delle stelle, prima di prendere qualsiasi decisione, è quello di provare a dialogare con il partner. Nel frattempo, un’improvvisa offerta di lavoro farà vacillare tutte le vostre certezze.

È arrivato il momento per voi di iniziare a controllare le spese, perché il vostro portafogli inizia a svuotarsi inesorabilmente. Se ciò non bastasse, dal lavoro non arrivano neanche belle notizie. Ma per fortuna c’è il vostro partner e soprattutto la vostra famiglia, un rifugio dove passare momenti felici in attesa che passi la tempesta.

Vi sentite molto bene, nonostante alcuni di voi abbiano concluso un’importante storia d’amore da poco tempo. In questa fase della vostra vita forse i sentimenti non sono la cosa più importante. Preferite dedicarvi al divertimento, agli amici e al lavoro. E vi sentite bene così.

