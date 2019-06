Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 26 giugno 2019 | Previsioni | Segni zodiacali

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI SEGNI FORTUNATI 26 GIUGNO 2019 – Quali sono i segni fortunati di oggi mercoledì 26 giugno 2019? Che cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox? Questa e molte altre domande incuriosiscono ogni giorno i tanti appassionati di astrologia che consultano le previsioni dei più noti astrologi, su tutti Paolo Fox.

Amore, lavoro, fortuna. Questi i valori presi in considerazione dal guru dell’astrologia. Ma cosa prevede l’oroscopo del giorno? Di seguito tutto quello che c’è da sapere.

Tra i segni del giorno, ovviamente, ce ne sono alcuni che godono di una maggiore fortuna rispetto agli altri. Ecco quali sono i segni fortunati di oggi secondo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 26 giugno 2019 | Acquario | Leone | Sagittario

Tra questi c’è sicuramente l’Acquario: periodo di cambiamenti. A voi piacciono i cambiamenti. Qualche preoccupazione economia, è vero, ma niente di grave.

Bella giornata in vista anche per i Leone in ripresa dopo un periodo non eccellente. Il Sagittario, inoltre, potrà finalmente ritrovare il sorriso grazie a una buona notizia in amore. Ma anche il portafogli non si lamenta in questo periodo.

Bene anche i Pesci: progetti importanti in vista. Il weekend sarà molto influente sull’amore, anche se oggi ci sarà ancora qualche discussione con il partner. Bene anche sul fronte del lavoro.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 26 giugno 2019 | I segni in “giornata no”

Tra i segni meno fortunati di oggi ci sono sicuramente i Gemelli: in molti vi state chiedendo se la strada che avete scelto e state percorrendo sia la migliore oppure se non sia il caso di abbandonarla….

Non una grande giornata anche per il Cancro: probabile che la tua ansia sia dovuta al mancato raggiungimento di alcuni obiettivi.

Giornata sotto il segno dell’agitazione, causa presenza di conflitti, anche per la Bilancia. Infine gli Scorpione: sei annoiato e non sai cosa fare per uscire da questo stato. Un viaggio potrebbe essere una buona idea.

Non se la passerà benissimo neanche la Bilancia, che avrà a che fare con qualche discussione di troppo in famiglia. Per fortuna però, già da domani la situazione potrebbe migliorare.

