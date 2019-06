Oroscopo luglio 2019 | Paolo Fox | Previsioni | Astri | Astrologia | Segni fortunati

OROSCOPO LUGLIO 2019 – Inizia un nuovo mese e allora non possiamo non dare un’occhiata all’oroscopo. Cosa prevedono le stelle per il mese di luglio 2019? Quali le previsioni dell’oroscopo secondo i maggiori astrologi come Paolo Fox?

Tre i parametri presi in considerazione: amore, lavoro e fortuna. Quali sono i segni fortunati di luglio 2019? Scopriamolo insieme.

Oroscopo luglio 2019 | Le previsioni

Amici dell’Ariete, il mese di luglio potrebbe mettere a dura la prova la vostra pazienza. Anche il mese precedente non è stato granché per il vostro segno dello zodiaco, ma quello di luglio potrebbe riservare qualche tiro mancino che non avevate messo in conto. Fermo restando che l’amore è l’unico salvagente.

Cari amici del Toro, Venere in Cancro vi aiuterà a essere un po’ più frivoli e sbarazzini nella prima metà del mese, in particolare vi aiuterà a lasciarvi andare in campo sentimentale: pensate di meno con la testa e agite di più con la pancia.

Oroscopo giugno 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, il mese di luglio per voi potrebbe essere poco stimolante. Avrete più giornate di noia che di gioia, poche saranno le cose che vi toglieranno il fiato tra cui l’amore che a giorni alterni potrebbe anche riservarvi qualche delusione.

Cari Cancro, approfittate del mese di luglio per salvaguardare la vostra salute: medici, attività fisica e tanto sole potrebbero fare al caso vostro per ripristinare l’equilibrio anche mentale. Il mese precedente ha messo a dura prova la vostra razionalità, dovete recuperare.

Cari Leone, luglio sarà il vostro mese di forza, brillerete come non mai e vi metterete sempre alla prova in qualsiasi ambito pur di dimostrare che ce la potete fare. Forse tirerete un po’ troppo la corda per poi spezzarla, ma a quel punto imparerete dai vostri errori così da evitarli in futuro.

Oroscopo luglio 2019 | Vergine

Cari amici della Vergine, il mese di luglio vedrà Venere in Cancro e la vostra vita sentimentale potrà tirare un sospiro di sollievo. Ultimamente avete vissuto in bilico, avvertendo sempre un piede fuori dalla corda, ma questo mese vi aiuterà a ridurre i conflitti e a rafforzare l’intesa.

Cari amici della Bilancia, Mercurio e Venere in Cancro renderanno il vostro cocktail d’amore un tantino shakerato. Anziché evitare le discussioni, dovreste prediligere il confronto diretto utilizzando la carta dell’onestà a vostro favore e rendervi conto del problema.

Cari Scorpione, questo sarà un mese che favorirà la vita sentimentale anche grazie all’influenza di Venere in Cancro. Un po’ di cautela invece sul campo professionale, qualcuno potrebbe darvi del filo da torcere.

Oroscopo luglio 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, le stelle di questo mese saranno clementi con voi e vi aiuteranno a superare un brutto momento. Non volete più soffrire, dovete imparare a lasciarvi alle spalle gli errori e procedere su una nuova strada, facendo tabula rasa.

Cari Capricorno, il mese corrente sarà molto turbolento per voi in amore. Dovete imparare ad avere più fiducia nel vostro partner e contestare di meno le cose che vi dice, la gelosia vi acceca e lentamente consuma il rapporto.

Cari Acquario, questo mese sarà tranquillo per voi che finalmente avete trovato un equilibrio e volete tenervelo stretto a qualunque costo. Nonostante il partner tenti di stuzzicare la vostra gelosia, tentate di mantenere la calma, non dategli corda. Il lavoro anche riserverà qualche positiva sorpresa.

Questo potrebbe essere un mese difficile per i Pesci. Avete avuto qualche problema in famiglia e la tensione ha poi trovato spazio anche nel mondo del lavoro. Avete perso la bussola, quindi cogliete l’occasione dell’estate per ripristinare il vostro equilibrio.