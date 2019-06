Oroscopo di oggi 26 giugno | TPI | Del giorno | Astrologia | Segni | Previsioni | Astri

OROSCOPO DI OGGI 26 GIUGNO 2019 TPI – Sono in tanti gli italiani che ogni giorno cercano le previsioni dell’oroscopo. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata.

Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di mercoledì 26 giugno 2019. L’oroscopo di TPI:

Oroscopo di oggi mercoledì 26 giugno 2019

Amici dell’Ariete, la Luna vi sprona ad essere particolarmente attenti a quello che fate e a valutare bene il percorso che avete intrapreso.

In particolare è il caso di capire come dovete relazionarvi con le persone dell’altro sesso, per evitare inutili gaffe. Forse dovreste cambiare il vostro atteggiamento. Pensateci in questa giornata.

Cari Toro, in questo mercoledì 26 giugno Urano nel segno vi spinge finalmente a prendere una decisione importante per quanto riguarda il vostro futuro.

Il tempo in cui vi siete crogiolati meditando sulla strada da intraprendere è finito. In generale in questo periodo siete preoccupati per l’aspetto economico. Occhio alle finanze.

Oroscopo di oggi 26 giugno 2019 | Gemelli

Siete pieni di voglia di fare, ma attenti a non esagerare. Potreste promettere mari e monti senza poi essere in grado di mantenere le promesse fatte.

Fate allora una cernita delle cose da fare e degli impegni da mantenere e portateli avanti.

Una giornata all’insegna della tensione e dello stress secondo l’oroscopo di oggi. In particolare siete insoddisfatti per quanto riguarda il lavoro.

Tenete duro, le cose miglioreranno. Impegnatevi al massimo e dimostrate il vostro valore. Sfruttate al massimo la vostra pazienza.

Amici del Leone, avete attraversato un periodo davvero pesante, ora finalmente tornate a ruggire. Non siate però troppo presuntuosi.

Per fortuna Mercurio ha un influsso positivo sul vostro segno e le cose già da domani andranno molto meglio.

Oroscopo di oggi 26 giugno 2019 | Vergine

Amici della Vergine, oggi l’oroscopo prevede alcune possibili tensioni soprattutto a livello sentimentale.

Problemi che potrebbero essere collegate anche a questioni economiche non proprio brillanti. Se siete criticati, non perdete la vostra professionalità.

Amici della Bilancia, questo mercoledì sarà una giornata davvero sottotono per il vostro segno. I problemi da risolvere non mancano soprattutto a livello economico.

Dedicatevi piuttosto ai sentimenti, senza far pesare sul vostro partner i problemi che vi attanagliano.

Amici dello Scorpione, una giornata all’insegna della noia e dell’insofferenza per il vostro segno oggi 26 giugno 2019.

Ci sono cose che vi disturbano e vorreste risolvere, ma non sempre è facile. Vorreste prendere e partire e andare via: ma forse è il caso di mantenere la calma.

Oroscopo di oggi 26 giugno 2019 | Sagittario

Amici del Sagittario, per voi finalmente una giornata positiva, con tante energie da sfruttare. Bene in particolare l’amore. Passerete dei momenti di assoluto romanticismo.

Sul lavoro, siete in attesa da tempo di una risposta, per fortuna i prossimi giorni saranno risolutivi.

Cari Capricorno, vi sentite forti e carichi di fare. Niente e nessuno può fermarvi. Se alcuni rapporti non vi soddisfano più, è il caso di chiuderli definitivamente.

Fatelo senza troppi rimpianti e andate dritti per la vostra strada. Qualche discussione oggi secondo l’oroscopo con l’altro sesso.

Amici dell’Acquario, avete in ballo questioni lavorative ancora da risolvere. Il momento di parlarvi e chiarire è arrivato.

Massima attenzione alle finanze: alcuni ritardi vi hanno complicato la vita, ma siate ottimisti.

Cari Pesci, Nettuno nel segno vi rende un po’ sognanti e distanti dalle cose che realmente contano. In generale una giornata positiva soprattutto per chi vuole avviare nuovi progetti.

Tuttavia per metterli in pratica è ancora presto: progettateli con calma e affidatevi ai consigli di un esperto. Per la realizzazione ci sarà tempo.

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda giugno 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro il Leone, che nonostante gli alti e i bassi rimane pur sempre il segno dell’anno, soprattutto in amore.

Bene anche l’Ariete, che sul lavoro si dimostra un rullo compressore e ottiene quelle soddisfazioni che aspetta da tanto tempo e sa bene di meritare. Buone notizie anche per il Toro, dopo un maggio non proprio all’altezza delle aspettative, e per il Sagittario, in continua crescita dall’inizio del 2019.

