OROSCOPO DI DOMANI 27 GIUGNO 2019 – Anche se qualcuno non lo ammetterà mai, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, giovedì 27 giugno 2019:

Cari amici dell’Ariete, giovedì è molto vicino al weekend quindi soffocate la vena ribelle e tirate dritto. Questa sarà una giornata di malcontento generale, vorreste attaccar briga e difendere i vostri principi, ma le stelle vi consigliano di evitare polemiche inutili perché non avranno grande riscontro.

L’amore in compenso aprirà le braccia per offrirvi il giusto supporto.

Cari Toro, la Luna creerà qualche scompenso sentimentale. Da tempo avreste voluto affrontare il vostro partner, ma avete sempre rimandato con la speranza di appianare le divergenze. Purtroppo senza confronto non c’è soluzione, quindi tanto vale mettere le carte in tavola e affrontare l’elefante nella stanza, perché il vostro è bello grosso.

Oroscopo di domani 27 giugno 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, giornata piacevole quella di domani. Avete da poco concluso una trattativa lavorativa che vi ha lasciato più che soddisfatti, cogliete l’occasione per versarvi un bicchiere di vino e festeggiare in compagnia di chi vi vuole bene.

E non arrovellatevi troppo su quelle questioni in sospeso, qualche collega potrebbe distruggere la vostra bolla d’armonia, non permetteteglielo.

Cari amici del Cancro, dimenticate quello che avete fatto in precedenza perché da oggi in amore dovete giocare pulito. Gli errori servono per imparare e dovete mettere in atto queste lezioni, soprattutto se la persone del vostro interesse sentimentale merita le vostre attenzioni.

Il troppo amore potrebbe però distrarvi da altri obiettivi, trovare una via di mezzo.

Cari Leone, le stelle non saranno propriamente armoniose per voi nella giornata di domani. I problemi spuntano fuori simultaneamente e la vostra testa non ce la fa a star dietro a tutto.

Niente panico, basta alzare una mano e chiedere aiuto, tutto si può risolvere e ancor di più se al vostro fianco si schiera l’amore.

Oroscopo di domani 27 giugno 2019 | Vergine

Cari amici della Vergine, domani avvertirete un po’ d’agitazione pizzicarvi la gola. Vorreste protestare e mettere nero su bianco tutto quello che non va nella vostra carriera, magari affrontando qualche collega indisponente o il datore di lavoro che sembra ignorare i vostri sacrifici.

Le stelle saranno favorevoli da domenica, quindi fino ad allora tenete duro e cercate di smorzare la tensione praticando qualche hobby.

Cari amici della Bilancia, un disguido sentimentale vi rovinerà l’umore. Forse qualche discussione accesa col partner o qualche sospetto dovuto a prove poco concrete vi hanno mandato nel pallone. Prima di alzare un polverone assicuratevi che ci sia davvero la base per una tempesta in piena regola, altrimenti rischierete di gettare soltanto fulmini a destra e a manca senza centrare l’obiettivo.

Cari amici dello Scorpione, questo non è il vostro periodo fortunato. Siete stressati e poco motivati, la fiamma che alimentava la vostra volontà si è leggermente affievolita e non siete neppure disposti a riaccenderla. In casi del genere, la cosa migliore da fare è ritagliarsi dello spazio per meditare: cosa volete dal futuro? La strada che avete scelto può essere quella giusta? Se la risposta è negativa, vorrà dire che dovrete fare dei cambiamenti.

Oroscopo di domani 27 giugno 2019 | Sagittario

Aria di tempesta per il Sagittario. Una delusione amorosa vi ha buttato giù di morale e il vostro pessimo stato d’animo contagerà anche la sfera professionale, proprio adesso che tutto sembrava procedere per il meglio.

Alcuni progetti hanno preso il via e potrebbero fruttare tante soddisfazioni, ma con il vostro atteggiamento scontroso potreste giocarvi qualche possibilità di vittoria.

Cari Capricorno, la giornata di domani vi vedrà propositivi. Volete dimostrare quanto valete, magari mettendovi di più in gioco e sperimentando qualcosa di nuovo, sconosciuto. Il brivido dell’avventura per una volta animerà la vostra giornata, non soffocatelo, ma assecondatelo.

Cari amici dell’Acquario, non è tutto oro quello che luccica. Avete preso un abbaglio confondendo un flirt passeggero per un grande amore e avete finito con lo schiantarvi contro un muro di rifiuti. La verità è che siete alla ricerca d’attenzioni, ma non dovete aprire il cuore al primo che capita.

Cari Pesci, la giornata di domani vedrà protagonista il lavoro. Ultimamente avete preso sotto gamba alcune incombenze e adesso siete con l’acqua fino al collo. Non perdete la calma e fatevi furbi, magari chiedendo l’aiuto di qualche collega, perché in gruppo si lavora meglio.

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

Quelli di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

Quelli di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo di domani 27 giugno | Come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

