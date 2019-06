Oroscopo Branko 26 giugno 2019 | Oggi | Del giorno | Previsioni | Astrologia | Astri

OROSCOPO BRANKO 26 GIUGNO 2019 – Immancabile Branko che legge le stelle per noi anche in questa calda domenica di fine giugno, come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “il Messaggero”.

Cosa dicono gli astri oggi, secondo l’oroscopo di Branko? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 26 giugno 2019.

Oroscopo TPI: cosa dicono gli astri per la giornata del 26 giugno 2019

L’oroscopo Paolo Fox, 26 giugno 2019: le previsioni segno per segno

L’OROSCOPO DELL’ESTATE DI PAOLO FOX

Oroscopo Paolo Fox di oggi: i segni fortunati di oggi 26 giugno 2019

L’OROSCOPO SETTIMANALE DI PAOLO FOX

Cari Ariete, secondo l’oroscopo di Branko di oggi la Luna cala nel vostro segno così come cala il sipario su un periodo complicato della vostra vita professionale.

Ma non buttatevi giù perché avete tutte le carte in regola per giocare una nuova partita, avete tanti progetti da poter programmare nel prossimo futuro, l’importante è cominciare. L’amore oggi sarà aiutato dall’influenza di Giove.

Cari Toro, quest’oggi la vostra fase lavorativa si avvicina alla conclusione, avvertite un po’ di tensione all’idea di dover già organizzare il lavoro per la prossima stagione, in particolare la pressione deriva dalla spietata concorrenza. Non fatevi intimidire e sfruttate la Luna con Venere e Urano nel vostro segno per combattere.

Oroscopo Branko 26 giugno 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, quest’oggi potrete avvertite qualche disturbo alla salute a causa della Luna accanto a Nettuno. Cercate di non affaticarvi troppo né di accanirvi contro certi aspetti della vostra routine.

L’amore verrà a bussare alla vostra porta, ma non sarete interessati.

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi sarete in un periodo di ripresa fortunata. La Luna ultimo quarto in Pesci sarà favorevole a nuove iniziative sia lavorative che sentimentali. Avrete anche l’occasione di spostarvi in viaggio per motivi famigliari, coglietela al volo.

Cari Leone, eravate imprigionati in una fase di riflessione professionale, volevate preparare il terreno di gioco e finalmente potrete muovervi puntando al successo; occhio che c’è ancora qualche ostacolo da dover superare, ma l’importante è iniziare.

Luna calante in Pesci stimola nuove iniziative, sarete alla ricerca di nuovi guadagni e collaborazioni professionali quanto sentimentali.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Oroscopo Branko 26 giugno 2019 | Vergine

Cari amici della Vergine, non prendete decisioni affrettate piuttosto guardatevi bene attorno. Va bene prendersi una pausa ogni tanto, vedrete che staccare la spina vi aiuterà a prendere decisioni migliori a tempo debito. Avvertite troppo nervosismo ultimamente, per fortuna l’amore non subisce conseguenze.

L’OROSCOPO DEL 2019

Siate più prudenti cari Bilancia, riguardatevi soprattutto la salute. Avete due nemici astrali quest’oggi che sono simbolo di energia qualora fossero positivi, ma non è il vostro caso. Marte e Saturno uniti alla fase lunare corrente potrebbero causare qualche contrasto.

Al tempo stesso, potreste invece ricevere qualche dritta interessante su come contattare nuove persone e ampliare la vostra agenda.

Questa fase lunare non è favorevole ai nuovi amori: avevate messo in conto di ritornare in pista, ma la Luna non vi aiuterà in questo periodo. Al tempo stesso, sarà prezioso il suo aiuto per mettere un po’ di ordine nella vostra vita. Partite da quello che vi interessa di più, è importante trovare le proprie priorità, ma non trascurare le novità.

Oroscopo Branko 26 giugno 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, cercate di essere meno distratti quest’oggi e di prestare attenzione a quello che fate, perché alcune sviste potrebbero tramutarsi in difficoltà.

Quest’oggi Branko vi consiglia di non prendere decisioni professionali importanti, Luna ultimo quarto in Pesci accanto a Nettuno quadrata a mercurio potrebbe infatti non favorire la saggezza.

Cari Capricorno, Marte vi è ostile e indica una mancanza di sintonia sul settore professionale. Non tutti sembrano essere predisposti a collaborare armoniosamente. Le stelle però sono dalla vostra parte, anche dal punto di vista economico vedrete una netta crescita. Chi ha intenzione di mettere in piedi un nuovo progetto insieme ad altre persone potrebbe iniziare da oggi.

Giornata positiva per attività e affari, siete in perfetta armonia con la modernità anche se covate un po’ di rancore nei confronti della famiglia. Nell’ultimo periodo avete provveduto alle mancanze d’altri e nessuno ha pensato a quello di cui avreste avuto bisogno voi. Mercurio in Gemelli vi darà la forza necessaria a concedere una seconda opportunità a chi merita.

Cari Pesci, quest’oggi non potrete concedervi né spensieratezza né divertimento. Avete assunto un atteggiamento molto serio e forse avete alzato un po’ troppo la cresta, pavoneggiandovi a destra e a manca credendo che come voi non c’è nessuno. Invece dovreste giocare in un campo prudente perché non sapete quali e quanti leoni giocano dietro le quinte, sempre in agguato.