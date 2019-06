Notizie di oggi Agenda 26 giugno 2019

La redazione di TPI cura per voi un’agenda quotidiana con le notizie di oggi e i fatti più importanti della giornata. Si parte con gli appuntamenti dell’attualità politica italiana: dall’agenda di Palazzo Chigi, a quella europea, dagli impegni dei vari ministri agli incontri politici in programma. L’agenda di oggi è arricchita inoltre da ricorrenze, congressi e conferenze, insieme alle notizie più importanti dagli esteri e agli sviluppi dei più importanti casi di cronaca, vicende giudiziarie, eventi culturali e sport.

L’agenda del 26 giugno 2019

Agenda politica

Governo: in serata Consiglio dei ministri per cercare di evitare la procedura di infrazione Ue.

Sea Watch: sviluppi dopo il rigetto della Corte di Strasburgo alla richiesta dei migranti di sbarcare.

Politica: Mattarella e Casellati alla cerimonia di chiusura del Bicentenario della nascita di Francesco De Sanctis.

Pd: Zingaretti presenta il libro di Mauro Agostini nella Sala Caduti di Nassirya di Palazzo Madama.

Forza Italia: conferenza dei coordinatori con Berlusconi.

Notizie di oggi: agenda esteri

Stati Uniti: primo dibattito tra i candidati democratici in vista delle presidenziali 2020.

Regno Unito: dibattito online tra Johnson e Hunt che si sfidano per la leadership dei Tories.

Repubblica Ceca: parlamento vota la fiducia al governo Babis.

Khashoggi: esperti di diritti umani dell’Onu presentano rapporto sulla morte del giornalista.

Francia: Macron in visita in Giappone.

LGBTQ: a New York la cerimonia di apertura del Gay Pride.

Agenda economica

INAIL: presentazione della relazione annuale con il presidente della Camera Fico.

Economia: dl crescita in Aula al Senato.

Blutec: tavolo al ministero del Lavoro.

Salario minimo: esame in Commissione Lavoro del Senato.

Agenda cronaca

Caso Cucchi: processo bis in Assise, in aula i consulenti medico-legali su cause morte.

Droga: oggi è la Giornata internazionale contro l’abuso e il traffico illecito di droga. Decima edizione del libro bianco sulle droghe.

Sanità: presentazione rapporto sulla Salute mentale con il ministro Grillo.

Fca: “Tech Week” a Torino con John Elkann.

Premio Campiello: a Firenze anteprima stampa con i finalisti.

Mafia: Cafiero de Raho e Borrometi alla festa di Avvenire a Matera.