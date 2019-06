Meteo caldo Italia | Città bollino rosso | Ondata di caldo africano | Picchi 43 gradi

Caldo da bollino rosso in molte città d’Italia. Era stata ampiamente pronosticata come l’ondata di caldo più intensa dell’ultimo decennio e alla fine la realtà non ha tradito le attese.

In questi ultimi giorni di giugno, il meteo in moltissime città d’Italia ha raggiunto livelli di afa incredibili. Già da oggi, mercoledì 26 giugno 2019, in quasi tutta la penisola si sentono le conseguenze di questo anticiclone africano, che ha fatto schizzare alle stelle le temperature. E nei prossimi giorni la situazione è destinata a peggiorare.

Le previsioni meteo di oggi, 26 giugno 2019, in Italia

Un caldo così torrido al punto che non si parla più di record dell’ultimo decennio, bensì dell’ultimo secolo. Tra oggi e venerdì 28 giugno, infatti, le colonnine di mercurio in Italia raggiungeranno valori che non si vedevano da 100 anni. Le massime arriveranno a toccare la cifra monstre di 42-43 gradi, soprattutto nelle aree del Nord.

Meteo caldo Italia | Le città coinvolte

Secondo i meteorologi de IlMeteo.it, come già anticipato, sarà soprattutto il Settentrione d’Italia a pagare le conseguenze dell’inedita ondata di caldo che è arrivata sul nostro paese.

Già da oggi, si registra un clima letteralmente rovente in molte città del Piemonte, tra cui Alessandria, Asti e Vercelli, con valori fino a 42-43 gradi. Leggermente più basse le temperature massime in Lombardia, Trentino, Veneto, ed Emilia-Romagna: a Pavia, Milano, Bolzano, Rovigo, Padova, Ferrara e Bologna i valori sono compresi tra i 39 e i 41 gradi.

In Europa mai così caldo come nell’ultimo anno. A giugno previsti 45 gradi

Anche al Centro l’afa si fa sentire, soprattutto in Toscana, con temperature fino a 39-40 gradi. Leggermente più mite, ma sempre profondamente afoso, il meteo nel Lazio: a Roma si va sui 36-37 gradi, anche se la temperatura percepita è senza dubbio molto più alta, anche a causa dell’elevato tasso di umidità.

Al Sud, invece, la situazione sarà decisamente più vivibile, con temperature alte ma che rimangono all’interno della media stagionale.

Arriva il grande caldo africano: picchi di 42 gradi e aria irrespirabile

Meteo caldo Italia | Le città bollino rosso | 27 giugno 2019

Con l’arrivo dell’ondata di caldo, il ministero della Salute ha diramato un bollettino con l’elenco delle città bollino rosso dei prossimi giorni.

Per quanto riguarda giovedì 27 giugno 2019, sono in totale sei le città bollino rosso, tutte al Centro-Nord. Stiamo parlando di Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia, Rieti e Roma.

Il ministero della Salute consiglia, a questo proposito, a tutti i cittadini di evitare l’esposizione diretta al sole tra le 11 e le 18. Nello stesso orario, inoltre, è consigliato non svolgere attività fisica intensa all’aria aperta. Occorre invece bere molti liquidi, seguire un’alimentazione leggera e utilizzare correttamente il condizionatore.

Meteo caldo Italia | Le città bollino rosso | 28 giugno 2019

La situazione del meteo, come anticipato, peggiorerà nella giornata di venerdì 28 giugno 2019, che sarà forse la giornata più calda di questo mese.

Per venerdì, infatti, le città bollino rosso per il ministero della Salute sono addirittura 16: oltre alle già citate Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia, Rieti e Roma, si aggiungeranno infatti Bari, Bologna, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Torino, Venezia, Verona e Viterbo.

Il ministero, quindi, raccomanda prudenza, soprattutto a bambini e anziani.