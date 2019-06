Meghan Markle anello Lady D | Nuove critiche per la Duchessa di Sussex. Per un motivo o per l’altro, Meghan Markle sembra faticare non poco ad adeguarsi al protocollo reale, che implica un rispetto quasi reverenziale per le tradizioni di famiglia.

In materia di gioielli, si sa, molte donne sono volubili e nemmeno le Duchesse fanno eccezione. Questa volta però, il “capriccio” di Meghan le ha attirato la disapprovazione di qualche membro di Buckingham Palace.

Meghan Markle è stata accusata di avere modificato l’anello di fidanzamento donatole dal Principe Harry e composto da tre diamanti, dei quali due appartenevano a Lady D.

Secondo i tabloid britannici, l’ex attrice californiana avrebbe fatto sostituire la fascia d’oro giallo sui cui poggiavano le pietre preziose con un’altra più moderna, meno spessa e tempestata di diamanti.

Meghan Markle anello Lady D | Nemmeno la più ortodossa Kate si è mostrata immune ai richiami dell’arte di gioielleria: la Duchessa di Cambridge ha fatto modificare alcuni gioielli appartenuti alla madre di William. Si tratta di un paio di orecchini di zaffiro circondati da una serie di diamanti. Kate Middleton ha rimosso la chiusura a bottone, sostituendola con una più moderna, e una delle gocce che arricchiscono il pendente.

Due iniziative che non sono state apprezzate a Corte. In particolare, contro Meghan si è scagliato il caporedattore di Majesty Magazine, Ingrid Seward, che ha detto: “Trovo un po’ strano che Meghan voglia modificare un anello che suo marito ha appositamente progettato per lei. Un anello di fidanzamento reale è un pezzo di storia, non un qualsiasi gioiello da aggiornare quando sembra vecchio stile”.

