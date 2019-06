Groenlandia cani acqua foto confronto

Qualche settimana fa la foto scattata in Groenlandia dei cani da slitta che corrono sull’acqua ha fatto il giro del mondo come esclusiva prova del cambiamento climatico: in realtà si tratta di un’immagine già ripresa nel 1984 come di evince dal confronto con uno scatto dell’epoca.

La foto simbolo dell’emergenza climatica: il ghiaccio si scioglie, i cani da slitta corrono sull’acqua

Infatti Mads Peter Heide Jørgensen, dell’Istituto delle Risorse Naturali della Groenlandia ha già scattato un’immagine simile ma nel 1984.

L’immagine era stata pubblicata dal giornale danese Politiken.

Groenlandia cani acqua foto confronto | Le dichiarazioni di Heide Jorgensen

Quindi lo scatto di Steffen Malskær Olsen condiviso lo scorso 13 giugno nei pressi del fiordo Inglefield non è più qualcosa di eccezionale ma un fenomeno ripetitivo così come spiega Heide Jorgensen al Post.

“Era un bel periodo estivo e faceva caldo, ma è spesso così in quell’area tra i mesi di maggio e di giugno. Il ghiaccio marino (la banchisa, ndr) contribuisce a stabilizzare il meteo e il sole è presente 24 ore al giorno, quindi ci sono spesso temperature sopra gli zero gradi per 24 ore consecutive, che contribuiscono ad accelerare il disgelo. È questo che porta alla presenza dell’acqua al di sopra della banchisa, solitamente spessa intorno a un metro.

Rende il tutto un po’ spaventoso quando ci si viaggia sopra perché non vedi il ghiaccio coperto dall’acqua e potresti imbatterti in qualche buco creato dalle foche durante l’inverno, ma fortunatamente i cani prestano attenzione a cose di questo tipo.

Non voglio in alcun modo sminuire gli effetti e l’importanza del riscaldamento globale, che osserviamo in modo tangibile in Groenlandia, ma l’acqua al di sopra della banchisa è una cosa normale in Groenlandia, e lo era ancora prima dell’innalzamento dei livelli di anidride carbonica”.

Groenlandia cani acqua foto confronto | Il c ambiamento climatico in Groenlandia

Senza mettere in dubbio il cambiamento climatico in atto, lo scatto dei cani che slittano sull’acqua è un gioco di illusione ottica visto che gli animali poggiano le loro zampe sulla parte restante di ghiaccio.

