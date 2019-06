“Trump, sei il responsabile di queste morti”, il tweet virale del candidato dem Beto O’ Rourke

Foto migranti annegati Trump responsabile | Un’immagine che ha sconvolto gli Stati Uniti. Un padre e sua figlia sono morti mentre cercavano di attraversare il confine tra Messico e Stati Uniti.

A scagliarsi contro il presidente Trump è Beto O’ Rourke, candidato alle primarie dei Democratici. “Trump è responsabile di queste morti”, ha scritto su Twitter.

Trump is responsible for these deaths. https://t.co/UZirFjh3fm — Beto O’Rourke (@BetoORourke) June 26, 2019

L’immagine dei due corpi a faccia in giù sul fiume ha fatto immediatamente il giro del mondo. I due migranti stavano cercando di evitare il muro voluto da Donald Trump, in un’area del Rio Grande Valley, in Texas.

“Dal momento che la sua amministrazione si rifiuta di seguire le nostre leggi, impedendo ai rifugiati di fare domanda di asilo, loro fanno sì che le famiglie attraversino i confini, riservandogli maggiore sofferenza e morte. A spese della nostra umanità, non a vantaggio della nostra sicurezza”, scrive in un Tweet successivo.

I tweet di Beto O’Rourke sono stati condivisi migliaia di volte.

Le vittime sono Oscar Alberto Martinez e la figlia Angie Valeria, che aveva meno di due anni, partiti da El Salvador.

I due corpi sono stati ritrovati lunedì scorso, ma probabilmente erano annegati il giorno prima.

Il ministro degli Affari esteri di El Salvador ha fatto appello ai migranti che partono dal paese per tentare di raggiungere gli Stati Uniti a ripensarci.

Sulla scia del commento di O’Rourke, sono state migliaia e migliaia le reazioni sui social che hanno espresso dolore alla vista di quanto succede al confine tra Usa e Messico.