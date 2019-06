Federico Fashion style, bufera per i prezzi da capogiro: il parrucchiere dei vip risponde così

Federico Fashion Style | Polemica

Federico Fashion style polemica prezzi | Vi è mai capitato di pagare un trattamento dal parrucchiere 3.350 euro?

È successo alla youtuber Chiara Facchetti, che a marzo 2019 ha ricevuto un conto da capogiro nella sala di Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style.

I saloni di Lauri si trovano a Roma, Anzio e Milano, sono esclusivi e conosciuti in tutta Italia, tanto che Federico è considerato il “parrucchiere dei vip”. Ed è ormai popolare anche in TV, perché ha partecipato al programma Il salone delle meraviglie su Real Time.

Chiara Facchetti si è fatta applicare una serie di extension in uno dei suoi saloni a marzo scorso. Ma non si aspettava che il conto sarebbe stato di 3.350 euro e per questo ha approfittato della popolarità del suo canale Youtube, che vanta oltre 500mila iscritti, per denunciare l’accaduto e screditare Federico Lauri. Secondo Facchetti infatti il trattamento ricevuto non era all’altezza del prezzo così alto.

Federico fashion style polemica prezzi | Il video della star di Youtube ha ottenuto più di 1 milione di visualizzazioni e la foto dello scontrino è diventata virale, ma la risposta diretta di Lauri ha tardato ad arrivare.

Fino a mercoledì 26 giugno, quando il parrucchiere ha finalmente replicato alle critiche virali della youtuber. In un video su Instagram ha spiegato che il prezzo pagato da Facchetti rispettava semplicemente il listino prezzi della sala, che lei aveva consultato prima di accettare il trattamento.

Federico Fashion style polemica | Risposta

“La cliente era a conoscenza del prezzo”, chiarisce Lauri nel filmato Instagram, “abbiamo fatto un preventivo e lei ha accettato. Lo ha fatto per aver più visualizzazioni sul suo canale”.

“Nello scontrino c’è scritto 10×300: una fila di extension costa 300 euro, ne abbiamo applicate 10. Poi 500 euro per il taglio e il trattamento. Imparate a leggere lo scontrino. Noi abbiamo un listino prezzi pubblico”.

