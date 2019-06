Costi Frogmore Cottage – In Gran Bretagna è scoppiato un vero e proprio pandemonio per i costi di ristrutturazione del Frogmore Cottage, la residenza di Harry e Meghan.

I tabloid inglesi hanno reso note le spese per realizzare il nido d’amore dei Duchi di Sussex a circa un chilometro a sud del castello di Windsor: circa 2,6 milioni di euro.

Una cifra che non è andata giù ai sudditi considerando che i capricci dell’ex attrice americana sono stati pagati di tasca loro. I lavori del Frogmore Cottage sono stati sostanziali dal momento che, prima del trasferimento di Harry e Meghan, questa proprietà del diciannovesimo secolo era stata adibita al al personale del Castello di Windsor.

Dunque da che era tutta frazionata in tanti mini appartamenti, il Frogmore Cottage è stato trasformato in un’unica, grande dimora, con cinque camere da letto, nuovi bagni e cucina, rinnovando tutto a partire da soffitti e pavimenti.

Prima di trasferirsi insieme al piccolo Archie nella loro nuova residenza, i duchi di Sussex vivevano a Kensington Palace dove pare che tra Meghan e Kate non corresse buon sangue.

Ora però le polemiche non promettono di placarsi a breve e i repubblicani sono sul piede di guerra giudicando la spesa per la ristrutturazione “oltraggiosa”.

In questo preciso momento storico effettivamente il budget per la monarchia è tenuto sott’occhio in maniera più critica: la regina, lo scorso anno, pare abbia speso 8,2 milioni di sterline rispetto ai 76,1 milioni di sterline dell’anno 2017/18.

Non solo, il consorte, il principe Filippo pare costi 359mila sterline e le spese dei soli voli privati utilizzati dai reali per andare e venire dalla residenza scozzese nel corso dell’anno sono state di 200 mila sterline.

“Si è pentito di averla sposata”: è crisi nera tra Meghan e Harry

William e Harry ai ferri corti: lo sgarbo del duca di Sussex al compleanno del fratello