Chiara Ferragni come al solito non smette di sorprendere i suoi fan. La fashion blogger in questi giorni si trova lontana da Milano: prima ha fatto tappa ad Amsterdam, mentre in questi giorni si trova a Francoforte, dove presenta la sua prima linea di make up firmata Lancome.

Chiara Ferragni hot letto | In slip

La fashion blogger più famosa d’Italia, come di consueto, ha documentato la sua vita sui social e così, tra una stories e l’altra, l’influencer di Cremona si è mostrata piuttosto osé. La storia in questione dura appena una manciata di secondi, ma si vede bene che è praticamente nuda, solo con gli slip a letto.

Sensuale, sensualissima, Chiara Ferragni ammicca ai suoi follower e fa sapere che quella è la serata giusta per vedere qualche serie tv.

Non è di certo la prima volta che la fashion blogger si lascia andare a scatti hot. Pochi giorni fa, Chiara Ferragni ha mostrato il sedere dall’estetista (per ben due volte in una settimana) mentre era intenta a fare un massaggio al fondoschiena. Anche in altre occasioni, per la sponsorizzazione di lingerie, l’influencer ha postato degli scatti in cui appariva in atteggiamento piuttosto provocante ed è stata attaccata duramente da chi le ricorda che è una madre.

Chiara Ferragni hot letto | La linea make up

Chiara Ferragni ha lanciato un vero e proprio tour per sponsorizzare la linea di make up Lancome x Chiara Ferragni. Un grande risultato per l’influencer di Cremona che per la prima volta si lancia anche nel mondo del beauty.

Come in tutto quello che fa, la fashion blogger dimostra di avere la stoffa del successo. Il 28 maggio scorso, Chiara Ferragni ha dato l’annuncio della sua capsule collectione, ma subito sono piovute le critiche. A molti non è piaciuto il prezzo della linea e per questo, ancora una volta, la fashion blogger è stata presa di mira dagli haters.

