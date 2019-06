Bomba seconda guerra mondiale | Immaginate di svegliarvi una mattina e trovare, non lontano dalla vostra abitazione, un enorme cratere nel suolo, largo dieci metri e profondo quattro.

È successo agli abitanti della cittadina di Limburg, in Germania, che si sono ritrovati ad osservare questo scenario impressionante nel terreno vicino alle proprie case.

Una voragine immensa che lascia pensare quasi al passaggio di un Ufo, come nella celebre serie TV fantascientifica Roswell o in qualche pellicola di Steven Spielberg.

Bomba seconda guerra mondiale | E invece sembra sia stata l’esplosione di una bomba risalente alla seconda guerra mondiale a creare l’immenso cratere. Lo riporta il quotidiano tedesco Frankfurter Neue Press.

Secondo quest’ultimo la bomba aveva già svegliato nella notte i residenti dell’area a causa del forte boato provocato. E questi, increduli, si sono ritrovati ad osservare la scena al risveglio.

Per fortuna non ci sono state conseguenze per nessuno, perché l’ordigno è esploso nel mezzo di un terreno agricolo, lontano dalle abitazioni delle persone.

Bomba seconda guerra mondiale | Ma l’episodio ha spaventato non poco i cittadini di Limburg, che hanno avvertito subito la polizia. Le forze dell’ordine hanno confermato che la causa di tutto è stata l’esplosione di un ordigno risalente alla seconda guerra mondiale.

