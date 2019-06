Bollette 1 luglio | Aumento luce | Diminuzione gas | Bollette cambio tariffe

Dal 1 luglio arriva un aumento sulla bolletta. Ma anche una diminuzione. A subire un incremento sono le utenze dell’energia elettrica, per un rincaro dell’1,9 per cento.

“Gli aggiornamenti sono prevalentemente legati ai previsti andamenti nel prossimo trimestre dei prezzi delle materie prime nei mercati all’ingrosso dell’energia, nazionali ed internazionali.

Per l’energia elettrica è significativo come il leggero incremento finale sia il risultato di un aumento dei costi di acquisto dell’elettricità, attenuato da un lieve aggiustamento in riduzione degli oneri generali”, spiega l’Arera, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Un risultato “comunque favorevole in vista dell’inizio della stagione estiva, caratterizzata dall’accensione degli impianti di raffrescamento”, dice Arera.

Ma mentre sulle bollette della luce troveremo l’incremento, su quelle del gas ci aspetta una riduzione delle tariffe per il gas del 6,9 per cento.

“Le variazioni di questo trimestre registrano la consueta attenzione all’andamento dei mercati e delle commodity energetiche ma, alla luce delle azioni poste in essere nei due trimestri precedenti, permettono anche di contenere l’andamento degli oneri generali, in un quadro generale di stabilità”, ha affermato il presidente dell’Autorità Stefano Besseghini.

Le famiglie nel 2019 spenderanno in totale in media 566 euro per l’elettricità, e 1.150 euro per il gas.

I valori sono calcolati prendendo come standard la cosiddetta “famiglia tipo”, quella che ha consumi medi di energia elettrica di 2.700 kWh all’anno e una potenza impegnata di 3 kW; per il gas i consumi sono di 1.400 metri cubi annui.