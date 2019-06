Belen incinta Stefano De Martino | Stefano De Martino |Belen Rodriguez | Belen incinta Stefano

Belen incinta? A dire la verità ci pensa il marito Stefano De Martino.

La storia della reunion tra la showgirl argentina e il ballerino aveva suscitato la gioia dei numerosi fan della coppia che, dopo la rottura e le varie relazioni avute in seguito dai due, mai si sarebbero aspettati di ricevere la notizia della presunta gravidanza di Belen. Infatti sembrerebbe che sia incinta di Stefano De Martino.

Belen Rodriguez incinta di Stefano De Martino

Quelle che appunto erano le premesse per una storia davvero a lieto fine sembrano non aver avuto conferma.

Stefano De Martino chiarisce ogni dubbio

Infatti il ballerino originario di Torre Annunziata in un’intervista rilasciata ha dichiarato che “Belen e io non siamo ‘incinti’. Ci stiamo lavorando, anche se siamo piuttosto fatalisti: non amiamo fare programmi, preferiamo affidarci al destino”.

Con questa rivelazione ha smentito tutte le notizie in circolazione che parlavano di un’imminente fiocco rosa in casa De Martino, ma nel frattempo ha anche ammesso che è una volontà comune quella di voler avere un altro figlio in famiglia.

Anche la stessa Belen, qualche tempo fa, ha aumentato i sospetti su una presunta gravidanza, quando ha dichiarato nel salotto di Verissimo la volontà di voler regalare al primogenito Santiago, una sorellina o un fratellino: “Ho provato a voltare pagina e costruire un’altra famiglia, ma non me la sono sentita. Anche se non sembra, non mi piace fare figli con genitori diversi“.

Nell’attesa che il destino faccia il suo corso e regali a Belen e Stefano il desiderato secondogenito (o secondogenita), i due non sembrano volersi separar nemmeno in ambito lavorativo.

Infatti, sarà proprio la coppia a presentare congiuntamente il Festival di Castrocaro, che andrà in onda il 3 settembre su Rai2 e a commentare la Notte della Taranta, in programma per il 24 agosto, nella lunga diretta sempre proposta da Rai2.

