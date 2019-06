🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI, CLICCA QUI

Ascolti tv ieri sera 25 giugno 2019 | Dati Auditel | Share | The Resident | Rosy Abate | Woodstock – Rita racconta

ASCOLTI TV 25 GIUGNO 2019 – MARTEDÌ – È stata una serata abbastanza anomala, dal punto di vista dei palinsesti televisivi, quella di ieri, martedì 25 giugno 2019. A dominare la programmazione, infatti, sono stati film e serie tv: una cosa che non sempre accade, visto che si cerca spesso di alternare le pellicole a varietà, intrattenimento e sport.

Non è stato così ieri sera, con Rai 1 che lanciava una nuova serie tv, The Resident, con i primi tre episodi, e Canale 5 che rispondeva rispolverando la prima stagione della fiction Rosy Abate, trasmessa per la prima volta nel 2016 con ottimi ascolti tv, in attesa della seconda serie attesa per il prossimo autunno.

In mezzo, Rai 2 proponeva uno speciale sul concerto di Woodstock, a quasi 50 anni dall’evento che ha cambiato per sempre la storia della musica e non solo, raccontato da Rita Pavone. Italia 1, invece, giocava con un altro film, Transformers – La vendetta del caduto.

Chi ha vinto dunque la battaglia degli ascolti tv di ieri?

Ascolti tv | 25 giugno 2019 | Martedì | Chi ha vinto la serata

Alla fine, a vincere la battaglia degli ascolti tv di ieri è stato Rai 1, con la serie The Resident. La fiction infatti ha ottenuto 2.724.000 ascolti, con uno share del 15,4 per cento. Su Canale 5, le repliche di Rosy Abate – La serie sono arrivate invece a 2.121.000 spettatori, con uno share dell’11,6 per cento.

Malissimo Rai 2: Woodstock – Rita racconta è stato visto infatti soltanto da 355.000 persone (2,4 per cento): il ritorno in tv dell’artista, che qualche mese fa aveva fatto molto discutere per i suoi tweet contro Greta Thunberg, si rivela dunque un vero flop.

Sono in 1.009.000 invece gli spettatori che hanno scelto Italia 1 con il film Transformers – La vendetta del caduto (share del 6 per cento).

Su Rai 3, #Cartabianca (assente Mauro Corona, che ha lasciato polemicamente il programma di Bianca Berlinguer) è stato visto da 1.142.000 spettatori, con uno share del 6,5 per cento. Su Rete 4, invece, Freedom – Oltre il confine ha ottenuto 1.087.000 ascolti tv (6,1 per cento).

Su La 7, lo Speciale – L’Aria che tira ha avuto uno share del 4,5 per cento (711.000 spettatori). Su Tv 8 invece il film Infelici e contenti è stato visto da 432.000 telespettatori, (2,3 per cento).

Ascolti tv | 25 giugno 2019 | Martedì | Access prime time | Auditel ieri sera

Nella fascia Access prime time, su Rai 1 Techetechetè ha totalizzato 3.428.000 spettatori con il 17,25 per cento. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha registrato invece una media di 3.190.000 spettatori con uno share del 16,1 per cento.

Su La 7 Otto e mezzo ha registrato 1.362.000 telespettatori, con uno share del 6,9 per cento. Su Italia 1, invece, CSI ha registrato 825.000 spettatori con il 4,28 per cento, mentre su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 717.000 ascolti (3,55 per cento di share).

Su Rai 3 Un Posto al Sole è arrivato a 1.515.000 spettatori (7,67 per cento). Su Rete 4 Stasera Italia Estate ha raccolto 781.000 ascolti tv (4,17 per cento).