AMICI COME NOI FILM – Amici come noi è un film che vede protagonisti il duo comico Pio e Amedeo. La pellicola è del 2014 ed è diretta da Enrico Lando.

Protagonisti sono Pio D’Antini e Amedeo Grieco, una delle coppie più irriverenti della televisione italiana.

Di cosa parla Amici come noi, il film proposto su Italia 1 mercoledì 26 giugno 2019? Vediamolo insieme.

Amici come noi film | Trama

Amici come noi racconta di Pio e Amedeo, due amici uniti dalla passione per il calcio. Amedeo gioca nella squadra del Real Zapponeta, anche se vorrebbe giocare nel Milan, ma è comunque incastrato in una particolare attività redditizia insieme a Pio: entrambi gestiscono un business di pompe funebri.

Pio è un ragazzo con la testa sulle spalle che vuole sposare Rosa ma, durante la festa di addio al celibato, scopre che sul web sta girando un video hot con protagonista proprio lei, la sua futura sposa.

Amedeo è il donnaiolo tra i due, un po’ più sfrontato e spensierato con uno spirito ribelle, e convince l’amico in seguito alla scoperta sconvolgente di fuggire da Foggia.

Il film è un viaggio on the road che porta i due protagonisti in una realtà lontana da quella d’appartenenza.

Amici come noi film | Cast

Chi compare nel cast di Amici come noi? Pio D’Antini e Amedeo Grieco sono i protagonisti, ma al loro fianco vedremo Alessandra Mastronardi che interpreta Rosa, Massimo Popolizio che si cala nelle vesti di zio Ettore, Alessandra Sarno, Maria Di Biase interpreta Marika, Nicola Valenzano interpreta Giulio.

E poi ancora abbiamo Giovanni Mancini , Annarita del Piano, Monica Volpe, Emanuela Spartà e Sara Brajovic.

Amici come noi va in onda mercoledì 26 giugno 2019 in prima serata su Italia 1. Per vederlo in streaming, basta collegarsi alla piattaforma MediasetPlay.

