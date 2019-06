Caos al Tg1: Alberto Matano lascia il telegiornale? Intanto c’è un altro grattacapo per il direttore

Alberto Matano Lorella Cuccarini La vita in diretta | Rai | Indiscrezioni | Tg 1

Alberto Matano Lorella Cuccarini La vita in diretta – Manovre e palinsesti. Tutto in via di definizione. In Rai si lavora sodo per la stesura dei programmi della tv che vedremo. La “vispa Teresa”, la direttrice di Rai 1 (Teresa De Santis), da giorni è blindata nel suo ufficio con i suoi più stretti collaboratori per progettare la tv che vedremo. Tra conferme, addii e nuovi arrivi.

Gli ascolti della Rete ammiraglia, dal suo arrivo, si sono consolidati notevolmente in varie fasce orarie. Come detto: una ricetta vincente che ha premiato in termini di ascolti e share il lavoro della De Santis.

Per adesso, tra chi sale e chi scende, gli occhi sono puntati su varie fasce. Ma è partito già il toto-nomi per alcuni programmi anche potrebbero vedere l’arrivo di nuovi conduttori. Tra questi c’è La vita in diretta, che fino allo scorso anno era condotta da Tiberio Timperi e Francesca Fialdini.

Gira voce sul web che alla conduzione per la prossima stagione potrebbero arrivare Lorella Cuccarini e Alberto Matano, direttamente dagli studi Rai di Saxa Rubra. Il super giornalista, che abbiamo apprezzato anche a Ballando con le stelle dove ha consegnato il tesoretto ai concorrenti, potrebbe dire addio al Tg 1 delle 20.

Sarà così? Il diretto interessato non conferma e non smentisce. Ben presto potrebbe arrivare il colpo di scena con il suo arrivo in via Teulada. Tutto, però, potrebbe aprire un’altra partita da giocare ai supplementari a Saxa Rubra (dove ha sede il Tg 1).

Chi prenderà il posto di Matano? Si tratta di una poltrona molto ambita, che potrebbe agitare le acque del primo tg della Rete ammiraglia, diretto da Giuseppe Carboni. Per il super direttore, insomma, ci potrebbe essere qualche gatta da pelare.

Intanto spuntano le possibili ipotesi: in pole ci sarebbero Sonia Sarno, che ha conquistato la postazione delle 13.30 e Marco Frittella, professionista equilibrato e autorevole, da anni alla conduzione del tg dell’ora di pranzo. Ma appunto un loro trasloco alla sera aprirebbe un’altra partita: quella che si gioca al tg 1 delle 13.30.

Il direttore ha piena facoltà d’intervento? Intanto, la redazione del tg 1 sembra che si stia interrogando sugli esiti del caso Carbone – Polimeno Bottai, uno direttore e l’altro vice, relativamente al presunto scontro dai toni molto che sarebbe avvenuto mesi fa tra i due. L’azienda sembra che abbia aperto un’inchiesta interna. Ancora non si conoscono gli esiti. Come mai? Prima o poi qualcosa si dovrà sapere.