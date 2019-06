Transformers la vendetta del caduto | Film | Trama | Cast | Trailer | Streaming | Stasera in tv | Italia 1

TRANSFORMERS LA VENDETTA DEL CADUTO FILM – Questa sera, martedì 25 giugno 2019, va in onda su Italia 1 un nuovo episodio della saga Transformers, per la precisione Transformers – La vendetta del caduto. Un film adatto a tutta la famiglia e in special modo al pubblico giovane di Italia 1. Si tratta di un film del 2009 diretto da Michael Bay. Ma qual è la trama, il cast e il trailer? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Transformers la vendetta del caduto Film | Trama

Il film Transformers – La vendetta del caduto è un adattamento cinematografico dei giocattoli omonimi della Hasbro. Uscito nel 2009, vede nel cast attori di successo come Shia LaBeouf, la bellissima Megan Fox e John Turturro.

Il film è diretto e prodotto da Michael Bay. A produrlo anche Steven Spielberg. Continua la saga dei Transformers. In questo episodio, intitolato La vendetta del caduto, Sam Witwicky è sempre più legato all’autobot Bumblebee.

Tutto quello che c’è da sapere sul film Transformers

Ora vive insieme alla sua bella fidanzata Mikaela, ma è ignaro del fatto che molti cybertroniani sono in arrivo sulla Terra per unirsi alla fazione guidata da Optimus Prime.

Megatron, Starscream e Grindor infatti sono ancora vivi e forti più che mai. Intanto Soundwave, uno degli autobot più pericolosi, scopre che ci sono buone possibilità di riportare in vita il terribile Megatron: esiste infatti ancora un suo frammento, dopo che il suo corpo è stato gettato nell’abisso Laurenziano.

La trama del film Transformers – La vendetta del caduto

La preziosa reliquia è però in mano agli Stati Uniti, che sono consapevoli della pericolosità che un ritorno del malvagio Transformer significherebbe. La guerra tra Autobot e Decepticon è più viva che mai. In palio il destino dell’universo.

Transformers la vendetta del caduto Film | Cast

Tanti gli attori amati dal pubblico e molto conosciuti che fanno parte del cast del film Transformers – La vendetta del caduto. Su tutti Shia LaBeouf, nei panni del protagonista Sam, e Mefan Fox, che interpreta la sua bellissima fidanzata Mikaela.

Nel cast ritroviamo di nuovo John Turturro nei panni dell’agente Simmons e Josh Duhamel, alias il maggiore Lennox.

Trailer

Ecco il trailer ufficiale del film stasera martedì 25 giugno 2019 in prima serata su Italia 1 a partire dalle 21.20.

Transformers la vendetta del caduto Film | Streaming

Dove vedere il film? Va in onda martedì 25 giugno 2019 in prima visione su Italia 1. Dalle ore 21:20 basterà sintonizzarsi sul tasto 6 del telecomando del digitale terrestre oppure al tasto 506 per la versione HD. Chi invece vuole seguire Transformers stasera in diretta streaming può farlo tramite MediasetPlay, la piattaforma che consente di seguire in diretta i contenuti trasmessi in tv.