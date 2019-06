Recita l’inno della Roma durante il matrimonio in chiesa: la dura reazione del prete diventa virale | VIDEO

Tifoso recita inno Roma in chiesa – Si dice che il sentimento che un tifoso prova per la propria squadra di calcio sia qualcosa di molto simile all’amore. Probabilmente la pensa così anche il supporter della Roma protagonista di questo video. Il ragazzo ha recitato l’inno del club giallorosso durante un matrimonio in chiesa. Solo che il prete non l’ha presa bene.

Un video girato con uno smartphone ha filmato l’intera scena, che ricorda il matrimonio “coatto” opera di Carlo Verdone nel film Viaggi di Nozze.

. “Dimmi cos’è, che ci fa sentire amici anche se non ci conosciamo”, recita il tifoso al microfono accanto all’altare. “Dimmi cos’è, che ci fa sentire uniti anche se siamo lontani. Dimmi cos’è, cos’è, che batte forte forte forte in fondo al cuore. Che ci toglie il respiro e ci parla d’amore”, prosegue l’inno, scritto da Antonello Venditti nel 1983. “Grazie Roma, che ci fai piangere abbracciati ancora. Grazie Roma, grazie Roma”.

Tifoso recita inno Roma in chiesa – Evidentemente il ragazzo deve aver ritenuto che non ci fossero parole migliori per festeggiare un matrimonio. “Questa è la mia messa ai romanisti, visto il momento un po’ difficile”, ha spiegato.

Il prete che stava celebrando la funzione – non si sa di quale fede calcistica – non era però dello stesso avviso e si è fiondato sul microfono per allontanarlo dalla bocca del tifoso. “Questo non è uno stadio”, gli ha rimproverato”.

Il video, pubblicato su Instagram da Il Romanista, è diventato in poche ore virale.

Olimpiadi invernali 2026, il video di presentazione di Milano Cortina è da brividi

Ferzan Ozpetek riprende l’emergenza rifiuti a Roma: “Fa male vedere così la città” | VIDEO