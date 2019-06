THE RESIDENT TRAMA – The Resident è la nuova serie medical drama che va in onda quest’estate su Rai 1. Sbocciata negli Stati Uniti, la serie è stata poi portata in Italia su FoxLife e, dopo un anno, è poi approdata in casa Rai.

Cercando di replicare il successo dell’anno scorso di The Good Doctor (serie poi slittata su Rai 2), il canale ammiraglio di Viale Mazzini ha intenzione di animare l’estate del proprio pubblico con un nuovo appuntamento del martedì all’interno del Chastain Park Memorial Hospital.

Tutto quello che c’è da sapere su The Resident

Di cosa parla The Resident? Il nome, ad esempio, trae spunto dalla traduzione in lingua inglese della parola “specializzando”, ruolo dei protagonisti della storia.

The Resident trama | Di cosa parla la serie tv di Rai 1?

Il dottor Conrad Hawkins è al terzo anno da specializzando ed è già considerato uno dei migliori medici del Chastain Park Memorial Hospital (Atlanta).

Conrad è spavaldo e affascinante, non si pone limiti nel suo lavoro e utilizza modi anticonvenzionali che spesso stroncano le illusioni dei neoarrivati come il dottor Devon Pravesh.

Pravesh, fresco di laurea ad Harvard, trabocca innocenza e accanto a Conrad si renderà conto molto presto che l’idea che aveva della sua professione non combacia con la dura realtà. I confini morali molto spesso sono sfocati e nelle corsie dell’ospedale Devon incontrerà anche l’uomo che ha dimenticato cosa sia una morale: il dottor Randolph Bell, il capo di chirurgia dell’ospedale nonché medico più richiesto che nasconde al suo passaggio una sfilza di errori.

Il cast al completo di The Resident

Bell ha un tremolio alle mani che gli impedisce di operare serenamente, proprio su quelle mani ha il sangue versato di molti pazienti che, a causa sua, ci hanno rimesso la vita. I suoi misfatti in sala operatoria vengono camuffati da chi è sotto il suo schiaffo, come la dottoressa Mina Okafor, una stella promettente della chirurgia che vuole denunciare Bell. Purtroppo, Mina viene dalla Nigeria e ha un visto vulnerabile per rimanere negli Stati Uniti, una carta che il primario di chirurgia usa a proprio favore.

A schierarsi contro Bell è anche l’infermiera Nicolette Nvein, una figura rispettata del Castain Memorial con la quale Conrad ha avuto una relazione altalenante.

La trama al completo di The Resident

Quello che il giovane specializzando impara seguendo il lavoro di Cornad e le scorrettezze di Bell è che non tutti i pazienti sono angeli e non tutti i medici sono dei. La lezione più dura da mandar giù è rendersi conto che le aspettative sono destinate a infrangersi.

The Resident va in onda con la prima puntata martedì 25 giugno 2019 in prima serata su Rai 1.

Dove vedere in tv e streaming The Resident