The Resident streaming | Dove vedere in tv

THE RESIDENT STREAMING – The Resident è una serie televisiva creata da Amy Holden Jones, Hayley Schore e Roshan Seth che risponde al genere medical drama.

Andata in onda negli Stati Uniti con due stagioni (in cantiere ce n’è una terza), la serie è arrivata in Italia dapprima su FoxLife e, a partire da martedì 25 giugno 2019, anche su Rai 1.

Il canale ammiraglio della Rai ha deciso di puntare su un nuovo prodotto dell’intrattenimento per entusiasmare il suo pubblico, forse stanco delle continue repliche (come Don Matteo) e alla ricerca di qualcosa di nuovo.

Di cosa parla The Resident? La serie è una denuncia al lato oscuro del sistema sanitario americano. Siamo in un ospedale di Atlanta, il Chestain Park, è Cornad è uno specializzando al terzo anno amato e rispettato da tutti (o quasi). Il maggiore intoppo della sua carriera e dell’ospedale risponde al nome di Randolph Bell, primario di chirurgia responsabile di diverse morti a causa di un tremolio alla mano mai denunciato. Bell non è nelle condizioni di entrare in sala operatoria, ma nessuno vuole denunciare il misfatto.

Nessuno, tranne Cornad e qualche altro coraggioso come Nicolette l’infermiera. All’ospedale arriva un novellino, Devon Pravesh, fresco fresco di laurea ad Harvard. Devon ha sempre avuto grandi ideali, ma le sue aspettative s’infrangono nel momento in cui mette piede nell’ospedale e inizia a lavorare gomito a gomito con Conrad, il quale con la sua sfacciataggine e brutalità gli spiegherà come funziona davvero il sistema sanitario.

The Resident è una nuova serie televisiva che va in onda con la prima stagione su Rai 1. Martedì 25 giugno 2019 verranno trasmessi i primi episodi, ma dove vederli in tv? Basterà sintonizzarsi sul primo canale della celebre sede in Viale Mazzini: accendete la tv e selezionate il tasto 1 del telecomando del digitale terrestre, anche al tasto 501 per la versione HD e al tasto 101 per la pay-tv di Sky.

Dove vedere in streaming, invece? The Resident è disponibile in diretta streaming su RaiPlay, la piattaforma messa a disposizione dell’utente che permette di usufruire gratuitamente (previa registrazione) i contenuti mandati in onda sui propri canali.

Se questa sera avete da fare e non potete seguire in diretta The Resident, potete recuperare le puntate andate in onda in un secondo momento grazie alla funzione on demand.

