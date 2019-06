THE RESIDENT CAST – Da lunedì 25 giugno 2019 va in onda su Rai 1 The Resident, un medical drama arrivato in Italia dapprima su FoxLife.

La Rai vuole replicare il successo dell’anno scorso con The Good Doctor proponendo in prima serata un altro medical drama.

La prima stagione è composta da 13 episodi e racconta la storia di alcuni specializzandi intenzionati a smascherare il primario di chirurgia dell’ospedale presso il quale lavorano. Il medico è responsabile della morte di diversi pazienti, per via del tremolio delle mani che non lo rende più idoneo alla sala operatoria, eppure tenta di camuffare i suoi misfatti sfruttando e ricattando i suoi sottoposti.

Tutto quello che c’è da sapere su The Resident

Ma qual è il cast di The Resident? Vediamolo insieme.

The Resident cast | Attori e personaggi | Principali

Uno dei principali protagonisti è il dottor Conrad Hawkins, giunto al suo terzo anno di specializzazione e ritenuto dai suoi colleghi uno dei più bravi e competenti nell’ospedale. Astuto e arrogante, Cornad mette in primo piano la salute dei pazienti. Il medico è interpretato da Matt Czuchry, volto amato e conosciuto dai telespettatori per aver interpretato Logan in Una mamma per amica.

Al suo fianco spunta la bella Nicolette Nevin, un’infermiera coraggiosa con la quale Conrad ha avuto un’altalenante storia d’amore. Nicolette vuole denunciare il primario di chirurgia e si allea con Conrad ed altri affinché giustizia venga fatta. L’infermiera è interpretata da Emily VanCamp, attrice conosciuta per aver recitato in Revenge, Everwood e Captain America.

La trama al completo di The Resident

Il nuovo arrivato è il giovane dottor Devon Pravesh, uno specializzando appena uscito dall’università di Harvard con la sua laurea in medicina e con tanti ingenui ideali, prontamente smorzati dal suo mentore Conrad. Pravesh è interpretato da Manish Dayal, conosciuto per aver recitato in altre serie come Rubicon, 90210, Switched at Birth – al posto tuo e Agents of SHIELD.

Nemico per eccellenza è Randolph Bell, primario di chirurgia del Chastain Park Memorial Hospital e futuro amministratore delegato che sembra curarsi più del tornaconto economico che della salute dei pazienti. A interpretarlo è Bruce Greenwood, attore che all’alba della sua carriera ha recitato in Rambo. L’abbiamo visto in diverse serie come The River, Mad Men e American Crime Story.

The Resident cast | Attori e personaggi | Secondari

Renata Morali è a capo delle pubbliche relazioni dell’ospedale ed è interpretata da Moran Atias, mentre Claire Thorpe è CEO dell’ospedale ed è interpretata da Merrin Dungey.

La dottoressa Lane Hunter è un’oncologa dell’ospedale e proprietaria di una clinica privata che scoprirà di essere responsabile di alcuni esperimenti che hanno causato la morte di alcuni pazienti. La Hunter è interpretata da Melina Kanakaredes.

Il dottor AJ Austin è un chirurgo cardiotoracico noto per la sua arroganza e straordinaria bravura ed è interpretato da Malcolm-Jamal Warner.

Marshall Winthrop, interpretato da Glenn Morshower, è il padre di Cornad e presidente del consiglio di amministrazione dell’ospedale.

The Resident va in onda dal 25 giugno 2019 in prima serata tutti i martedì su Rai 1.

Dove vedere in tv e streaming The Resident