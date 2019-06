THE RESIDENT ANTICIPAZIONI 25 GIUGNO – Martedì 25 giugno 2019 parte una nuova serie tv su Rai 1: si tratta di The Resident, un medical drama che ha già conquistato l’America e il pubblico di FoxLife (che si è occupato di trasmettere in esclusiva italiana la serie nel 2018).

Una nuova serie televisiva che può contare nel cast su Matt Czuchry, Emily VanCamp, Manish Dayal, Bruce Greenwood, Shaunette Renée Wilson, Moran Atias, Melina Kanakaredes.

The Resident è ambientato al Chastain Park Memorial Hospital di Atlanta e ha come protagonista Conrad Hawkins e il pessimo sistema sanitario americano.

Vediamo cosa ci aspetta per questo primo appuntamento su Rai 1.

The Resident anticipazioni | 25 giugno | Prima puntata | Primo giorno

Il primo episodio è intitolato Primo giorno e vede il giovane Devon Pravesh arrivare in ospedale come specializzando. Laureatosi ad Harvard, Devon ha un’idea molto ottimista della medicina che verrà prontamente stroncata dall’arrogante e affascinante dottor Conrad Hawkins, uno specializzando dai metodi rudi ma dotato di grandi capacità.

Conrad non tollera il dottor Randolph Bell, primario di chirurgia che abusa della sua figura per tenere sotto torchio gli altri colleghi. Bell ha un tremore alla mano responsabile di alcune perdite di pazienti sul tavolo operatorio, un dettaglio messo presto a tacere.

The Resident anticipazioni | 25 giugno | Prima puntata | Indipendence Day

Il secondo episodio è intitolato Indipendence Day e vede un paziente in lista per il trapianto di cuore che dopo due anni può finalmente sottoporsi all’operazione. Contemporaneamente, in ospedale arriva un membro del Congresso che durante una battuta di caccia ha avuto un infarto e necessita di un trapianto.

The Resident anticipazioni | 25 giugno | Prima puntata | Compagni d’armi

Nel terzo e ultimo episodio in onda questa sera, intitolato Compagni d’armi, a una giovane studentessa di medicina sarà diagnosticato un grave tumore. La ragazza non dispone di assicurazione e la consulente finanziaria dell’ospedale non vuole farla ricoverare a spese della struttura.

Una scelta che non tutti approvano così, mentre si cerca una soluzione per assicurare alla studentessa le cure adeguate, il dottor Bell inizia una terapia per ovviare al tremore della mano.

The Resident va in onda martedì 25 giugno 2019 in prima serata su Rai 1.

