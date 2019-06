TEMPTATION ISLAND 2019 RIASSUNTO – L’estate è ufficialmente arrivata su Canale 5 e a confermarlo è Temptation Island, che torna con una sesta edizione e sei nuove coppie pronte a mettere il proprio amore alla prova.

Cosa è successo nella prima puntata andata in onda ieri sera, lunedì 24 giugno? Vediamolo insieme.

Temptation Island 2019 riassunto | Prima puntata | Le coppie

Sei coppie, fidanzati e fidanzate per 13 tentatori e 13 tentatrici. Il cocktail estivo di Temptation Island è andato in onda ieri sera, introducendoci i protagonisti di questa edizione.

Partiamo dalle coppie. Sabrina e Nicola hanno 12 anni di differenza e lei ha paura che lui prima o poi possa cercare le attenzioni di una sua coetanea.

Nunzia e Arcangelo hanno una relazione da ben tredici anni; Nunzia non ha avuto altri uomini e nutre il dubbio che Arcangelo possa non essere l’amore della sua vita.

Cristina e David sono reduci dall’esperienza del Trono Over di Uomini e Donne ed è proprio dopo la trasmissione che sono saliti a galla i primi dubbi.

Ilaria e Massimo è la coppia più instabile del gruppo. La loro storia ha conosciuto un anno di forte passione, ma i problemi sono iniziati nel momento in cui sono andati a vivere insieme.

Jessica e Andrea hanno deciso di annullare le nozze: mentre lui sembra essere convinto del proprio amore, lei invece nutre forti dubbi.

Katia e Vittorio, infine, hanno un precario equilibrio. Lei non sembra avere freni nella loro relazione e pubblica spesso foto sui social che Vittorio non approva.

Temptation Island 2019 riassunto | Prima puntata | Cosa è successo

L’equilibrio dell’amore verrà spezzato già nella prima puntata di Temptation Island. Fidanzati e fidanzate arrivano al resort del programma e, tra acque cristalline e spiagge immacolate, incontrano il gruppo di tentatori e tentatrici con i quali trascorreranno il loro soggiorno.

Una volta espresse le preferenze, soltanto il tentatore Giulio preferisce non procedere con la scelta.

Fidanzati e fidanzate si dividono, i due gruppi vanno nei rispettivi villaggi circondati da tentatrici e tentatori. Già al primo giorno di soggiorno, Jessica racconta a uno dei tentatori della sua storia con Andrea e delle nozze annullate.

I due avrebbero dovuto sposarsi il 9 giugno di quest’anno, ma la ragazza non se l’è sentita di andare fino in fondo, motivo per cui ha poi deciso di partecipare a Temptation Island.

Jessica, una volta raccontata la sua storia, segue il tentatore nella casa dei single dove non sono presenti telecamere e il tutto viene mostrato ad Andrea, che non è assolutamente contento di ciò che ha visto e, turbato e arrabbiato per l’atteggiamento della fidanzata, si reca al falò.

Anche per Vittorio c’è una sorpresa: Katia confessa di sentirsi single.

Al falò arrivano Jessica e Katia ma, mentre Katia s’infuria per alcuni commenti che Vittorio ha espresso circa il suo comportamento, Jessica avverte dei sensi di colpa. Una volta rientrate nel villaggio, entrambe però sembrano buttarsi tutto alle spalle e continuano a divertirsi in compagnia dei tentatori Giovanni e Alessandro.

Temptation Island 2019 riassunto | Prima puntata | Andrea e Jessica falò

Andrea non può reggere un secondo di più e pretende un falò anticipato, vuole andare via dal programma e risolvere la questione una volta per tutte con Jessica.

La ragazza, però, non è dello stesso avviso e rifiuta il falò di confronto. Andrea torna nel villaggio dei fidanzati e spera che Jessica cambi atteggiamento; un pensiero prontamente demolito, poiché Jessica pensa bene di consolarsi con Alessandro.

Temptation Island 2019 riassunto | Prima puntata | I falò

Arrivano Ilaria e Cristina al falò e Filippo Bisciglia mostra un video soltanto alla prima, dove si vede il suo fidanzato alle prese con la tentatrice Federica.

“La mano Massimo, te la taglio” Ilaria reagisce così vedendo le immagini del suo fidanzato nella braccia di un’altra! #TemptationIsland pic.twitter.com/g4bR86aNAU — Temptation Island (@TemptationITA) 24 giugno 2019

Poi è la volta di Massimo e David al falò: il primo guarda dei video di Ilaria la quale confessa alcuni presunti tradimenti del fidanzato. Massimo è deluso perché Ilaria lo ha accusato di essere incapace di amare e si è isolata con il tentatore Sammy in una zona a telecamere free.

Arriva il momento di Sabrina e Nicola. Sabrina assiste a un video in cui le tentatrici accusano Nicola di frivolezza e presumono che sarà il primo a tradire la fidanzata, ma Sabrina lo difende. Al tempo stesso, Nicola non sembra essere toccato dal video in cui Sabrina si avvicina a un tentatore e definisce poco carinamente il fidanzato.

Infine, Nunzia e Arcangelo: lui sembra essere entrato in perfetta sintonia con lo spirito del programma (incline al divertimento) e lei sembra essere preoccupata a riguardo.

Arcangelo: “La vita è solo una e va goduta” 😂 #TemptationIsland pic.twitter.com/cXaR2OixsB — Temptation Island (@TemptationITA) 24 giugno 2019

Filippo Bisciglia conclude la prima puntata con un’anticipazione succosa. La prossima puntata di Temptation Island vedrà protagonista Nunzia, che chiederà un falò di confronto al fidanzato Arcangelo.

Chi è uscito da Temptation Island? Nessuno, ancora. Le coppie sono ancora tutte in gioco, nonostante Andrea avesse chiesto il falò di confronto a Jessica.

Non resta che attendere la prossima settimana per la seconda puntata di Temptation Island.

Il viaggio nei sentimenti continua… Appuntamento a lunedì prossimo con una nuova puntata di #TemptationIsland, buonanotte! ✨ pic.twitter.com/L9OiwBDmqD — Temptation Island (@TemptationITA) 24 giugno 2019