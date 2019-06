Temptation island 2019 Ascolti | Raffaella Mennoia Instagram | Barbara D’Urso

Temptation island 2019 Ascolti – Ascolti in alto. Schizzati su con picchi del 22%. Temptation island fa un botto di interazioni anche sui social: l’hashtag ufficiale #TemptationIsland domani i Trending Topic Italia e Mondo.

L’autrice storica del programma, Raffaella Mennoia (che gode della stima di Maria De Filippi), non perde tempo e condivide sui social con una Ig Stories i grafici con tanto di dati spiattellati ai follower.

Tutto ricorda, un po’, quello che abitualmente fa Barbara D’Urso quando racconta ai fan, alla fine dei suoi programmi, il successo a colpi di share. Tutto sempre a colpi di clic e like su Instagram.

“Sono usciti i dati di ascolto, grazie! Non sto qui a dilungarmi su numeri, cose…. perché le trovo veramente spiacevoli e volgari. Tre milioni e mezzo, non so davvero come ringraziarvi! Grazie, grazie!” dice Mennoia. Per le malelingue potrebbe essere una frecciatina alla regina di Cologno, Barbara D’Urso, che ha spento da poco i motori dei suoi quattro programmi condotti nella stagione televisiva appena terminata. E’ davvero così?

Polemiche a parte, per la Fascino (la società della De Filippi che produce programmi come Uomini e donne, C’è posta per te, Tu si que vales, Maurizio Costanzo show e Temptation island) si tratta di un bel momento con un successo dietro l’altro. E a poco servono le frecciatine (se tali dovessero essere) della Mennoia alla D’Urso. Che al momento si trova in vacanza. Meritatissima dopo un’infaticabile stagione trascorsa, sempre, sotto ai riflettori di Cologno Monsese.

Anche la De Filippi, dopo aver dato il via a Temptation island dalla Sardegna, si è finalmente ritagliata un po’ di vacanza. Come sempre all’Argentario, dove da trascorre i mesi estivi con Maurizio e il loro figlio adottivo Gabriele. Sport, sole, mare e gite in barca. Tutto questo per recuperare le energie prima di rimettere in moto la macchina televisiva, a partire dalla fine di agosto.

