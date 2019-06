In arrivo aumenti delle tariffe telefoniche: ecco per quali compagnie

Tariffe telefoniche aumenti | Giugno 2019 | Wind 3 | Vodafone | Tim

Gli operatori telefonici hanno annunciato via sms ai propri clienti mobili i rincari previsti per il mese di giugno. Le tariffe telefoniche diventano quindi più salate. A partire da questa estate si pagherà due euro in più al mese, o anche tre per i più sfortunati.

Le compagnie telefoniche le chiamano “rimodulazioni”, ma si tratta di veri e propri rincari. Gli utenti avranno come di norma 30 giorni di tempo per accettare oppure fare disdetta gratuita.

L’aspetto positivo dietro all’aumento delle tariffe telefoniche è che gli operatori forniscono anche bonus in regalo per un anno per chi acconsente al rincaro. Oltre ai rincari di giugno ne arriveranno di nuovi anche nei mesi di luglio e agosto.

Tariffe telefoniche aumenti | Rincari telefonici | Ecco le compagnie che hanno deciso di aumentare le tariffe

TIM

Per la Tim i rincari scattano dal 13 giugno al 12 luglio e sono di 1,99 euro al mese, per tariffe ricaricabili non più in commercio, tra cui la Time Ten Go.

Accettando il rincaro, l’utente può avere minuti illimitati a tempo indeterminato o 20 Giga al mese per 1 anno dall’attivazione, scelta da fare chiamando il numero gratuito 409168 dalla propria SIM, accedendo alla propria area clienti MyTIM Mobile oppure tramite app MyTIM nella sezione Offerte Per Te.

Per quanto riguarda invece la rete fissa, “a partire dal primo luglio 2019, nell’ambito del piano di innovazione tecnologica della rete fissa TIM, con l’obiettivo di garantire i necessari investimenti per abilitare nuovi servizi digitali più evoluti ed interattivi, il costo dell’abbonamento mensile delle offerte Tutto Voce e Voce Senza Limiti, attive su linea tradizionale in rame, aumenterà di 1,90 euro (IVA inclusa)”.

VODAFONE

Vodafone dice che “per continuare a investire sulla rete e per offrire sempre la massima qualità dei nostri servizi, a partire dal 27 luglio 2019, se il credito sulla tua SIM si esaurisce, potrai continuare a usare la tua SIM per chiamare i numeri fissi e mobili nazionali e navigare senza limiti in Italia e nei Paesi dell’Unione Europea nel rispetto delle condizioni di uso corretto e lecito al costo di 0,99 euro per 24 ore, per un massimo di 48 ore consecutive dall’esaurimento del tuo credito”.

“Se hai un’offerta Junior, un’offerta agevolata, o se hai attivato l’addebito della tua offerta su carta di credito, conto corrente o direttamente nella fattura della tua rete fissa, non è previsto alcun costo. Se non dovessi ricaricare entro tale periodo, la SIM rimarrà attiva per la sola ricezione di chiamate o SMS.

Inoltre, a partire dal primo rinnovo successivo al 27 giugno 2019 l’importo mensile di alcune offerte Vodafone aumenterà di 1 euro e 98 centesimi. I clienti interessati potranno aggiungere gratuitamente alla propria offerta 20 Giga al mese per un anno, attivabili dal 10 giugno al 27 luglio, chiamando il 42590.

“Per alcuni clienti, come comunicato via SMS, la modifica avrà effetto dal primo rinnovo successivo al 15 luglio”. E che il “27 giugno 2019 l’importo mensile di alcune offerte Vodafone aumenterà di 1 euro e 98 centesimi. I clienti interessati potranno aggiungere gratuitamente alla propria offerta 20 Giga al mese per un anno, attivabili dal 10 giugno al 27 luglio, chiamando il 42590. Per alcuni clienti, come comunicato via SMS, la modifica avrà effetto dal primo rinnovo successivo al 15 luglio”.

Ci sono anche alcuni rincari su rete fissa: dopo il 7 luglio o il 23 luglio (a seconda dei casi) “il costo di alcune offerte di rete fissa aumenterà di 2,99 euro al mese, consentendoci di continuare a investire sulla rete per offrire ai nostri clienti la massima qualità dei nostri servizi”. Sempre su rete fissa, “a partire dalla prima fattura emessa dopo l’1 agosto 2019, il costo di alcune offerte di rete fissa avrà un aumento mensile di 0,89/0,99/1,00/1,09/1,24/1,49/1,50/1,99/2,09/2,39/2,48/2,49/ 2,50/2,59/2,60/2,89/2,98/2,99/3,09/3,48/3,49/3,59 o 3,99 euro”.

WIND 3

I clienti Wind 3 invece subiranno rincari dal 16 giugno. L’aumento arriva fino a 3 euro al mese per alcune offerte. Come Play 30 Unlimited che passa da 6,99 euro al 9,99 euro euro al mese.

Il vantaggio è che i clienti potranno usufruire di 50 Giga in più al mese, inviando un SMS al numero 40100 con il testo “OKGIGA“ entro il 31 luglio 2019. Dal primo giugno, il costo delle offerte dati Super Internet 5GB, Super Internet Summer, Super Internet 10GB, Super Internet 20GB, sono incrementate di 2 euro al mese.

“Tali offerte, a richiesta dal 15 maggio 2019, potranno essere arricchite di 30 giga al mese in più inclusi. I Clienti, a partire dal 15 Maggio 2019 ed entro il 16 Giugno 2019, potranno aderire collegandosi con la propria SIM al portale mobile App&Store”.

Dal 16 giugno, scattano gli aumenti di 2 euro al mese anche su alcune offerte Wind Smart. In cambio l’utente riceve 50 Giga in più al mese inviando un SMS al 40400 con testo “OK50″ o chiamate illimitate per un anno inviando un SMS al 40400 con scritto “OKVU” entro il 31 luglio 2019.

Le offerte “internet illimitato 128 Kbps” subiscono al contempo un rincaro da 99 cent a 1,49 euro. Su rete fissa, “a seguito della sopravvenuta esigenza di modifica del posizionamento dell’offerta”, a partire dal 5 giugno 2019, il costo dell’offerta Noi Unlimited+ è stato incrementato di 2 euro al mese.

