Stasera in tv Rai 1 | The Resident | 24 giugno 2019

STASERA IN TV RAI 1 THE RESIDENT – I palinsesti invernali volgono ormai al termine e le varie reti televisive cercando dei modi per mantenere alti gli ascolti tv nonostante l’estate sia alle porte. Tra le idee varate dalla Rai, quest’anno, spicca una nuova serie tv, The Resident.

Si tratta di un medical drama, sulla scia del successo di The Good Doctor, che ha l’obiettivo dichiarato di risollevare l’audience della prima rete nazionale dopo un paio di serate nelle quali è stato Mediaset a dominare.

The Resident, tutto quello che c’è da sapere

Così oggi, martedì 25 giugno 2019, su Rai 1 vanno in onda i primi episodi di questa serie, portata in Italia per la prima volta da FoxLife, nei primi mesi del 2018.

Stasera in tv Rai 1 | The Resident | Di cosa parla il film

Come già anticipato, si tratta di una serie tv che riguarda la medicina. Il film è ambientato al Chestain Park (un ospedale di Atlanta), dove il protagonista Devon Pravesh, laureatosi da poco, viene assegnato per la specializzazione.

Qui viene a contatto con il rude dottor Conrad, un altro specializzando, e con il primario di chirurgia, il dottor Randolph Bell. Quest’ultimo nasconde un grande segreto, che mette a rischio la vita dei pazienti dell’ospedale.

La trama completa di The Resident

È sul contrasto di queste due figure che si basa la crescita professionale di Devon Pravesh, attraverso una serie di episodi che riguardano anche la vita privata dei protagonisti e che appassionano fin dal primo momento il telespettatore.

Stasera in tv Rai 1 | The Resident | Orario

Il film The Resident sbarca dunque sulla prima serata di Rai 1. L’appuntamento con i primi tre episodi della serie tv è per questa sera, martedì 25 giugno 2019.

L’orario di messa in onda di The Resident è alle 21:25.

Stasera in tv Rai 1 | The Resident | Trailer

Di seguito trovate il trailer ufficiale della serie The Resident: