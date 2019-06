🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA IN TV AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Stasera in tv Canale 5 | Rosy Abate | Repliche prima stagione | Quando inizia la seconda

STASERA IN TV CANALE 5 ROSY ABATE – Grande notizia per tutti gli amanti della serie tv Squadra Antimafia: questa sera, martedì 25 giugno 2019, alle 21.20 torna su Canale 5 lo spin-off della celebre fiction, Rosy Abate, con protagonista Giulia Michelini, nei panni di una delle mafiose più famose della tv.

Rosy Abate – La serie ha debuttato sulle reti Mediaset nel 2017, ottenendo ottimi riscontri di pubblico. Per questo motivo in questa fase dell’anno, durante la quale i palinsesti televisivi iniziano ad avere pochi contenuti – in attesa dell’estate – il Biscione ha deciso di ritirare fuori uno dei suoi assi.

Quella che va in onda stasera con la prima puntata è dunque una replica della prima stagione di Rosy Abate, in attesa della seconda stagione.

Stasera in tv Canale 5 | Rosy Abate | La prima stagione

La prima stagione della fiction legata a Squadra Antimafia è composta in totale da 5 episodi. Stasera, 25 giugno, va in onda il primo.

La storia parla di Rosy Abate, la vera “regina di Palermo” della fiction Squadra Antimafia. Dopo aver finto la propria morte – anche in seguito allo shock per la morte del figlio Leonardino – la mafiosa cerca di costruirsi una vita nuova in Liguria.

Ha iniziato a lavorare in un supermercato e ha un nuovo amore, Francesco, che non sa nulla del suo passato bagnato nel sangue. Eppure, questo passato diventa nuovamente il presente di Rosy, sotto forma di due mafiosi, Mirko e Stefano Sciarra, che le rivelano che Leonardino è ancora vivo.

La notizia sconvolge Rosy al punto da convincerla a rimettersi sulle tracce del figlio scomparso.

Stasera in tv Canale 5 | Rosy Abate | Aspettando la seconda stagione

Molti telespettatori sperano che la decisione di Mediaset di riproporre i vecchi episodi della prima stagione di Rosy Abate sia un modo per “rinfrescare” la loro memoria in vista delle nuove puntate.

Non c’è ancora una data ufficiale per il rilascio della seconda serie di Rosy Abate, eppure trapela che il prossimo autunno potrebbe essere il momento giusto per portare avanti la storia che ha appassionato molti italiani.

Per le notizie ufficiali, bisognerà attendere il prossimo 3 luglio, quando verranno presentati i nuovi palinsesti Mediaset per la prossima stagione.

Stasera in tv Canale 5 | Rosy Abate | Trailer

