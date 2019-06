Rosy Abate 2019 cast | La serie | Canale 5 | Giulia Michelini | Trama | Prima stagione | Repliche | Attori | Protagonisti | Personaggi

ROSY ABATE 2019 CAST – Parte martedì 25 giugno 2019 Rosy Abate 2019 la serie con Giulia Michelini che Canale 5 trasmette in replica durante queste settimane estive. Si tratta infatti dei sei episodi della prima stagione che era già stata trasmessa nel 2017. I fan sono in attesa di vedere gli episodi inediti della seconda stagione, che dovrebbe andare in onda durante questo autunno.

Nell’attesa di assistere ai nuovi episodi, ecco il cast e la trama della prima stagione, dal 25 giugno 2019 in prima serata su Canale 5 dalle 21.20 ogni martedì sera.

Rosy Abate 2019 cast | Attori | Protagonisti

Il protagonista della serie Rosy Abate è Giulia Michelini, attrice molto amata dal pubblico per il suo estro e la sua vena creativa. È lei ad interpretare il ruolo di regina di Palermo, la quale, dopo aver deciso di cambiare vita, riparte facendo la commessa in un supermercato di un piccolo paesino della Liguria.

L’attrice romana, classe 1985, nonostante la giovane età ha già recitato in numerosi film di successo, tra cui Ricordati di me, Immaturi, Torno indietro e cambio vita, A casa tutti bene. Per la tv ha recitato nelle fiction Distretto di polizia, RIS – Delitti imperfetti, Squadra Antimafia.

Nel cast della serie Rosy Abate 2019 anche Regina Santagata, la mamma adottiva di Leonardo, interpretata da Paola Michelini; Luca Bonaccorso, miglior amico di Francesco, interpretato da Mario Sgueglia. Il boss mafioso Nuzzo Santagata, alias Franco Branciaroli, Paolo Pierobon, ovvero Filippo De Silva, Valentina Carnelutti è Veronica Colombo, infine Raniero Monaco di Lapio interpreta Roberto Mainetti.

Rosy Abate 2019 cast | Trama

La prima stagione della serie Rosy Abate 2019 va in onda in replica a partire da martedì 25 giugno 2019. La regina di Palermo, dopo aver finto di essere morta, cambia completamente vita e si trasferisce in un piccolo comune della Liguria. Lì inizia a lavorare in un supermercato e incontra Francesco, un uomo che la ama con devozione senza sapere qual è la reale identità della donna.

Ma un bel giorno il pesante passato di Rosy Abate si ripresenta: due mafiosi, i fratelli Sciarra, le raccontano che il suo adorato figlioletto Leonardo non è morto. Per Rosy comincia una disperata ricerca del bambino che la porterà ad essere nuovamente la regina di Palermo.

