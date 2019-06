Rosy Abate 2019 anticipazioni prima puntata | Stasera | 25 giugno 2019 | Trama | Cast | Giulia Michelini | Canale 5

ROSY ABATE 2019 ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA STASERA – Riparte stasera, martedì 25 giugno 2019, Rosy Abate, la serie di Canale 5 con protagonista Giulia Michelini. Si tratta delle repliche della prima stagione, già andata in oda nel 2017, in attesa che vengano mandati in onda i tanto attesi episodi della nuova inedite stagione.

Rosy Abate la serie 2 dovrebbe andare in onda a partire dal prossimo autunno. Intanto i fan della fiction che è uno spin-off di Squadra Antimafia possono rivedere in queste settimane estive i cinque episodi della prima serie.

Tutto quello che c’è da sapere su Rosy Abate 2019

Il primo appuntamento è proprio stasera, martedì 25 giugno 2019, su Canale 5 a partire dalle 21.20. Ma qual è la trama e le anticipazioni della prima puntata di oggi? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

La trama completa di Rosy Abate la serie

Rosy Abate 2019 anticipazioni prima puntata | Stasera | Cosa succede

Oggi, 25 giugno 2019, va in onda in replica il primo episodio della prima stagione di Rosy Abate, la serie di Canale 5 con Giulia Michelini. La protagonista, dopo aver finto la propria morte, ha deciso di trasferirsi in Liguria per ripartire con una nuova vita e sotto mentite spoglie.

Il cast di Rosy Abate 2019

Rosy cerca quindi di provare ad avere una vita normale, iniziando a lavorare come commessa in un supermercato. Nel frattempo ha conosciuto un uomo, Francesco, che la ama incondizionatamente pur non sapendo quello che realmente è il passato della sua donna.

Dove vedere Rosy Abate 2019 in streaming

Il passato di Rosy Abate è però molto ingombrante e torna inevitabilmente a bussare alla sua porta. Rosy torna ad essere la regina di Palermo. Due mafiosi, i fratelli Mirko e Stefano Sciarra, le danno una notizia sconvolgente: suo figlio Leonardo è ancora vivo.

Filippo De Silva controlla la tomba del piccolo e scopre che il corpo è di un altro bambino. Rosy è intenzionata a ritrovare a tutti i costi suo figlio, anche tornando ad essere la Regina di Palermo. Pur di raggiungere il suo scopo, la donna decide di aiutare i due mafiosi in una delicata missione: recuperare alcune casse di droga. Rosy Abate però non sa che sulle tracce degli Sciarra c’è Luca Bonaccorso, vicequestore di polizia e migliore amico di Francesco.

Siti per vedere gratis film in streaming legalmente

La trama completa di Rosy Abate la serie