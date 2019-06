Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 25 giugno 2019 | Previsioni | Segni zodiacali

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI SEGNI FORTUNATI 25 GIUGNO 2019 – Quali sono i segni fortunati di oggi martedì 25 giugno 2019? Che cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox? Questa e molte altre domande incuriosiscono ogni giorno i tanti appassionati di astrologia che consultano le previsioni dei più noti astrologi, su tutti Paolo Fox.

Amore, lavoro, fortuna. Questi i valori presi in considerazione dal guru dell’astrologia. Ma cosa prevede l’oroscopo del giorno? Di seguito tutto quello che c’è da sapere.

Tra i segni del giorno, ovviamente, ce ne sono alcuni che godono di una maggiore fortuna rispetto agli altri. Ecco quali sono i segni fortunati di oggi secondo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 25 giugno 2019 | Ariete | Gemelli | Vergine | Scorpione | Capricorno

Tra i segni fortunati del giorno secondo l’oroscopo di Paolo Fox abbiamo sicuramente l’Ariete, in particolare in amore. Previsti incontri nella giornata di domenica.

I sentimenti sono alla base della giornata di oggi anche per i Gemelli: ci vuole poco per innamorarvi, ma fate attenzione per non ricevere scottanti delusioni.

Tra i segni fortunati di oggi 25 giugno 2019 anche la Vergine: dopo un periodo negativo, finalmente le cose vanno per il verso giusto. Sarete al top tra giovedì e sabato.

Bene lo Scorpione per quanto riguarda soprattutto l’amore: se avete sofferto ora avete voglia di rialzare la testa. Giornata all’insegna di grandi cambiamenti per il Capricorno: sul lavoro i tanti sacrifici iniziano a dare i loro frutti.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 25 giugno 2019 | I segni in “giornata no”

Tra i segni meno fortunati di oggi sicuramente l’Acquario: la tensione la fa da padrona, ma attenzione anche al lavoro e ai soldi.

Gli amici dei Pesci potrebbero essere particolarmente giù per quanto riguarda l’amore: se vi siete lasciati da poco, date tempo al tempo.

Per il Sagittario è il caso di chiarire qualche tensione con il partner: parlatevi e risolvete. Un periodo no per il Leone, ma per fortuna il peggio sta per passare.

