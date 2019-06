Oroscopo Paolo Fox 25 giugno 2019 | Oroscopo di oggi | Del giorno | Previsioni | Segni

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI 25 GIUGNO 2019 – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi?

Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, martedì 25 giugno 2019, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 giugno 2019 | Previsioni

Cari Ariete, un periodo davvero positivo per il vostro segno in amore: tante le belle emozioni che vivete. Sentimenti al top.

Incontri speciali soprattutto nella giornata di domenica: al meglio l’amore in particolare per chi è single. Cercate di non vivere i vostri sentimenti con troppo impeto.

Amici del Toro, ormai da tempo state cercando di rivoluzionare la vostra vita. C’è chi ha cambiato casa, chi il partner, chi deve risolvere problemi di varia natura.

Per fortuna avete quasi raggiunto il vostro obiettivo. Se avete questioni economiche da risolvere, i momenti migliori saranno tra giovedì e sabato.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 giugno 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, sono giornate secondo l’oroscopo di Paolo Fox in cui vi innamorate davvero facilmente. Attenti però a chi concedete i vostri sentimenti.

Le amicizie e le relazioni interpersonali sono favorite. Attenti perché lavoro e studio invece vanno a rilento: i problemi non mancano.

Amici del Cancro, non siete persone che sapete in alcun caso stare da sole. Avreste bisogno di una relazione veramente importante.

Attenti perché le relazioni nate in questo periodo potrebbero essere poco durature e serie. Bene l’amore nel prossimo weekend. Il lavoro vi porta via tempo ed energie.

Cari Leone, in questo mese di giugno avete avuto molte perplessità, che vi hanno un po’ frenato, soprattutto nei sentimenti.

Il momento di voltare pagina è finalmente arrivato.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 giugno 2019 | Vergine

Amici della Vergine, in questo martedì le cose finalmente vanno per il verso giusto. Per fortuna avete superato l’opposizione della Luna.

In generale rialzate la cresta dopo un periodo difficile: il meglio secondo l’oroscopo di Paolo Fox arriverà tra giovedì e sabato.

L’oroscopo Paolo Fox oggi prevede per il vostro segno giornate un po’ sottotono. certe volte è meglio restare in silenzio invece di aprire bocca.

La giornata di giovedì sarà al top per quanto riguarda il lavoro. Evitate discussioni con i colleghi.

Cari Scorpione, se dovete iniziare un nuovo lavoro, forse è il caso di affrontare con calma le perplessità che vi opprimono, soprattutto a livello economico.

Se avete sofferto in amore, ritrovate fiducia e voglia di innamorarvi. L’estate secondo l’oroscopo di Paolo Fox vi vede protagonisti.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 giugno 2019 | Sagittario

Amici del Sagittario, in questa settimana avete avuto finora diverse difficoltà, ma ora per fortuna le cose vanno per il meglio. Giornate al top tra oggi e domani.

Qualche fastidio in amore: se avete questioni da chiarire con il partner, fatelo entro sabato.

Cari Capricorno, grandi cambiamenti in atto per il vostro segno. Forse è il caso di fare un po’ di pulizia tra le persone che vi stanno vicino.

Se alcuni rapporti non vi soddisfano, chiudeteli. Questo vale anche nel lavoro e nelle amicizie.

Amici dell’Acquario, giornate molto tese in amore per il vostro segno secondo l’oroscopo Paolo Fox oggi 25 giugno.

Le perplessità non mancano soprattutto per quanto riguarda l’amore e i soldi.

Cari Pesci, le stelle vi invitano a mantenere la calma in amore. Se avete chiuso una storia da poco, è normale stare giù. Ci vorrà tempo.

Per chi invece ha una storia lunga, bisogna superare le difficoltà e ritrovare la fiducia persa.

