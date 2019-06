Oroscopo di domani | 26 giugno 2019 | TPI | Giorno | Astrologia | Segni zodiacali

OROSCOPO DI DOMANI 26 GIUGNO 2019 – Anche se qualcuno non lo ammetterà mai, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, mercoledì 26 giugno 2019:

Oroscopo di domani mercoledì 26 giugno 2019 | Cosa dicono gli astri

Siamo a mercoledì cari Ariete, bisogna pazientare ancora un po’ per il fine settimana. Nel frattempo, stringete i denti e tenete duro. Alcune faccende burocratiche hanno scatenato il panico in casa vostra, così come qualche incomprensione a lavoro vi ha messo di malumore. La giornata di domani servirà a fare chiarezza mentale.

L’OROSCOPO SETTIMANALE DI PAOLO FOX

L’OROSCOPO DELL’ESTATE DI PAOLO FOX 2019

Cari Toro, la giornata di domani vi vedrà fieri combattenti. La vostra bontà d’animo è stata messa al servizio di una persona a voi cara e avete deciso di appoggiarne la causa. Ogni tanto dovete tenere a mente che non tutti hanno bisogno di essere salvati da un principe azzurro in sella al cavallo bianco, talvolta è anche giusto camminare con le proprie gambe e prendere qualche scivolone, altrimenti non s’imparerà mai la lezione.

LE PREVISIONI DI OGGI DI PAOLO FOX

Oroscopo di domani 26 giugno 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, sarà un mercoledì intenso il vostro. Il vostro partner ha sollevato alcune questioni spinose che non vi aspettavate e vi sentite come i bambini beccati con le mani nella marmellata. Avvertite un forte senso di colpa pur sapendo che forse non avete fatto niente di male, allora perché non provate a spiegarlo al vostro interesse amoroso?

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

I SEGNI FORTUNATI DI GIUGNO 2019

I SEGNI FORTUNATI IN AMORE DI GIUGNO 2019

Cari Cancro, la giornata di domani vi vedrà impegnatissimi al lavoro. Ultimamente avete preferito gettarvi a capofitto in alcuni progetti che potrebbero fruttare grandi sorprese in autunno, fino ad allora dovrete essere pazienti ed evitare di sovraccaricarvi. La vostra vita sentimentale potrebbe risentire del vostro stacanovismo.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

Cari Leone, giornata vivace per voi che amate mettere un po’ di zizzania nella vita di chi non vi è particolarmente simpatico. Attenti a non esagerare, perché qualcuno potrebbe rispondere al fuoco con il fuoco.

I SEGNI FORTUNATI NEL LAVORO DI GIUGNO 2019

Oroscopo di domani 26 giugno 2019 | Vergine

Cari amici della Vergine, l’oroscopo di domani vi vedrà impegnati in una lotta sentimentale. Avvertite il bisogno di prendere le distanze dal vostro partner, forse perché vi ha ferito e non riuscite a superare il trauma o forse perché i vostri sentimenti non sono più forti come un tempo. Se siete sopraffatti da questi dubbi, forse dovreste prendervi del tempo per riflettere.

Cari amici della Bilancia, la giornata di domani vi vedrà belli arzilli sul campo di lavoro. Avete accettato la nuova sfida e siete pronti a dimostrare il vostro valore a costo di calpestare anche i piedi di qualcun altro nel mezzo del cammin. Attenzione, perché la vendetta è un piatto che va servito freddo.

Cari Scorpione, la Luna ha deciso di voltarvi le spalle e le stelle non sono in grado di aiutarvi. Il vostro malumore potrebbe essere contagioso, rendete difficile anche l’approccio del partner. Non buttatevi giù, se avete modo di risolvere il problema, allora fatelo senza tergiversare.

Oroscopo di domani 26 giugno 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, quella di domani sarà una giornata piena di novità. Le stelle sono favorevoli a possibili incontri amorosi, ormai siete pronti e volete gettarvi a capofitto in una relazione che vi ripristini il cuore.

Cercate di essere un tantino più responsabile, se c’è bisogno di sbrigare una commissione non rimandatela al weekend sperando in tempi migliori.

Cari amici del Capricorno, l’oroscopo di domani vi sorride. Siete arrivati a metà settimana e, nonostante la voglia di riposare, avvertite una grande energia che preferite canalizzare nel lavoro.

L’amore, piuttosto, sembra aver preso un’altra direzione. Non avvertite più la stessa sicurezza di un tempo: chi ha un partner potrebbe rivalutare la propria relazione, mentre chi è single si terrà ben lontano da qualche nuovo legame.

Cari amici dell’Acquario, occhio alla beffa. Vi siete lanciati a capofitto in un nuovo coinvolgimento sentimentale senza mettere in conto che il vostro cuore è ancora troppo vulnerabile.

Ogni tanto i fantasmi del passato picchiettano sulla vostra spalla, avete imparato a non voltarvi ma continuate ad avvertirli ancora lì, sempre sul chi va là. Se avete intenzione di concretizzare la vostra condizione sentimentale, siate onesti con questa persona e soprattutto con voi stessi.

Cari Pesci, giornata carica di passione per voi. Avete tutta l’intenzione di coccolare il vostro partner, forse per le troppe mancanze degli ultimi tempi. Non è mai troppo tardi per rimediare, ma cercate di spegnere lo smartphone e tenervi lontani dalle possibili intromissioni lavorative.

L’OROSCOPO DEL 2019

Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

Quelli di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

Quelli di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

LE AFFINITÀ DI TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Oroscopo di domani 26 giugno | Come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE