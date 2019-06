Oroscopo Branko 25 giugno 2019 | Oggi | Del giorno | Previsioni | Astrologia | Astri

OROSCOPO BRANKO 25 GIUGNO 2019 – Immancabile Branko che legge le stelle per noi anche in questa calda domenica di fine giugno, come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “il Messaggero”.

Cosa dicono gli astri oggi, secondo l’oroscopo di Branko? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 25 giugno 2019.

Cari Ariete, secondo l’oroscopo di Branko oggi avrete qualche riscontro in campo professionale, bisogna utilizzare diplomazia e spirito di adattamento, una combinazione a voi familiare. Arriva una rivincita in amore durante la settimana, nonostante alcune perplessità passate.

Cari Toro, la parola chiave della vostra giornata è amore. Siete in attesa trepidamente di un incontro? Non temete, la fine di giugno vi porterà fortuna. Potreste anche recuperare un vecchio rapporto la cui porta è stata lasciata socchiusa, ma non perdeteci il sonno: se son rose fioriranno.

Oroscopo Branko 25 giugno 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, Venere nel segno vi aiuta ad affrontare le emozioni in modo sincero e appagante, ma non entusiasmatevi per tutto, fate una cernita e valutate bene con chi spendere il vostro tempo. In campo professionale, occhio alla concorrenza, valutate bene le vostre mosse.

Cari Cancro, avete tanta voglia di fare nonostante sia subentrata l’estate, tutti parlano di vacanza ma a voi non va di starvene con le mani in mano. Sole e Marte nel segno assicurano una grande forza d’animo per prendere alcune decisioni difficili.

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi siete fermi a un bivio: dovete prendere una decisione, ma non avete le idee chiare. Chiedete aiuto a chi vi vuole bene, un parere esterno potrebbe fare la differenza. Venere è incline a nuovi incontri e forse è proprio quello di cui avete bisogno.

Oroscopo Branko 25 giugno 2019 | Vergine

Marte e Mercurio nel segno vi aiuteranno a gestire i mille impegni della giornata, niente sembra spaventarvi nonostante in famiglia ci sia qualche problema di troppo.

Cari Bilancia, non avete occhi che per la carriera quest’oggi. Impegno e tante rinunce vi hanno portato al punto in cui siete oggi e, con Giove dalla vostra parte, il successo economico è assicurato.

Se avete un sogno, dovreste inseguirlo. Questo potrebbe essere il momento per lasciarsi andare alla creatività e sperimentare qualcosa di nuovo, concedersi del tempo per se stessi e capire dove si vuole arrivare.

Oroscopo Branko 25 giugno 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di Branko avrete molte faccende burocratiche da sbrigare quest’oggi, contrattempi che vi daranno qualche noia ma saprete gestirli al meglio. Non fatevi prendere dall’ansia.

Cari Capricorno, qualcuno ha deciso di farvi notare i vostri sbagli, approfittatene per guardare la faccenda da un altro punto di vista anziché arrabbiarvi e prenderla a male.

Cari Acquario, Venere vuole aiutarvi a trovare la persona giusta. Al momento non sapete cosa state cercando, se un impegno serio o più frivolo, nel dubbio non spingetevi oltre il dovuto e prendetevi il tempo che vi serve.

Cari Pesci, questa è la giornata giusta per raccogliere i frutti del vostro talento. Non lasciatevi sopraffare dalla pigrizia o dalla paura di sbagliare, piuttosto focalizzatevi sul cammino intrapreso e convincetevi che siete sulla strada giusta, le decisioni prese finora sono valide, dovete soltanto passare all’azione.