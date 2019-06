L’assurdo post del M5s: “Olimpiadi a Milano-Cortina nostra vittoria”. Poi lo rimuovono

Olimpiadi 2026 Milano Cortina | Il post del Movimento Cinque Stelle

Olimpiadi 2026 Milano Cortina – “Abbiamo le Olimpiadi!!! Milano-Cortina 2026 è una grandissima vittoria […] Una vittoria del MoVimento 5 Stelle, dei lombardi e degli italiani”.

Questo post è apparso nella serata di lunedì 24 giugno, poco dopo l’assegnazione delle Olimpiadi invernali 2016 a Milano e Cortina, sulla bacheca Facebook (e sul blog) della sezione lombarda del Movimento Cinque Stelle.

I pentastellati lombardi si sono intestati questo successo in maniera a dir poco discutibile. Come è noto, infatti, i grillini sono da sempre contrari a eventi come le Olimpiadi, già osteggiate (e fatte naufragare) in occasione dei giochi estivi del 2024 (la candidatura di Roma venne infatti ritirata per decisione della giunta Raggi).

Olimpiadi 2026 Milano Cortina | Il M5s a Torino e in Lombardia

Anche per quello che riguarda le Olimpiadi invernali 2026, il M5s non verrà certo ricordato come il partito del sì ai giochi. La sindaca di Torino Chiara Appendino, infatti, aveva deciso di non far concorrere Torino assieme a Milano e Cortina.

In Lombardia, i consiglieri pentastellati si erano espressi a favore dei giochi, senza tuttavia avere potere decisionale (sono in minoranza).

Nel complesso, quindi, sembra veramente complesso parlare di un successo del Movimento Cinque Stelle in relazione all’assegnazione all’Italia delle Olimpiadi.

Il post, dopo aver suscitato numerose polemiche, è stato rimosso dalla pagina Facebook della sezione lombarda del Movimento Cinque Stelle.

Olimpiadi 2026 Milano Cortina | La posizione di Di Maio e del M5s

Anche all’interno del governo, se c’è una forza politica che ha sempre espresso scetticismo rispetto a questa manifestazione e alla candidatura dell’Italia è proprio il M5s.

Anche in queste ore non mancano le dichiarazioni scettiche di diversi esponenti pentastellati, che parlano di un rischio Expo e che annunciano una stretta vigilanza sulle procedure per l’assegnazione degli appalti.

Se la Lega ha sempre sostenuto con entusiasmo la candidatura di Milano e Cortina, il Movimento Cinque Stelle ha fatto numerosi distinguo, nonostante i commenti favorevoli di Luigi Di Maio dopo la decisione del Comitato olimpico.

