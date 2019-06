Olimpiadi 2026, la clamorosa gaffe del Televideo che dà Stoccolma come vincitrice

Olimpiadi 2026 gaffe televideo Stoccolma | Milano-Cortina si sono aggiudicate le Olimpiadi invernali 2026. Ma non per il Televideo. Il servizio di informazione della Rai ha infatti pubblicato la notizia, ripresa poi sui social, in cui si dà la vittoria a Stoccolma-Are, l’avversaria finalista battuta ieri dall’Italia.

La notizia è parecchi minuti, dopo mezzanotte, prima di essere cancellata.

A riprendere la notizia su Twitter è anche il deputato Pd Michele Anzaldi, della Commissione di vigilanza Rai.

PAGA PANTALONE!! Che vergogna, con i soldi degli italiani. Spiegheranno autonomamente come e’ possibile con 13.000 dipendenti o dovremo fare ennesima interrogazione? pic.twitter.com/s7Z1u4vwa2 — Michele Anzaldi (@Michele_Anzaldi) June 25, 2019

Come riportano i tweet di due utenti, la notizia è rimasta nel flusso almeno dalle 0.05 alle 0.15:

La notizia era visibile sulla pagina 261 del televideo. Probabilmente si tratta di una pagina già preparata in anticipo per dare la notizia in velocità, e poi pubblicata per errore.

Il Televideo nel pomeriggio aveva pubblicato la notizia corretta, dell’assegnazione dei Giochi olimpici invernali 2026 a Milano-Cortina.

