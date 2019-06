Nadia Toffa, dopo l’appello su Instagram sparisce dai social

Nadia Toffa assenza social

Nadia Toffa torna a far preoccupare i fan. La conduttrice de Le Iene da giorni ormai è sparita dai social. Toffa ha abituato i suoi follower a continui aggiornamenti e il fatto che begli ultimi otto giorni non abbia pubblicato nulla fa montare la preoccupazione nei fan.

Nadia Toffa assenza social | L’ultimo post

Nell’ultimo post, pubblicato lo scorso 17 giugno, Nadia Toffa lanciava un appello disperato: la presentatrice di Mediaset chiedeva ai suoi sostenitori di aiutare un parroco campano che quotidianamente si batte nella terra dei fuochi: “Vi prego diamo una mano a Don Maurizio, sempre in prima fila contro quelle mafie che avvelenano la nostra terra, la nostra aria, il nostro cibo… non lasciamolo da solo, perché Don Maurizio questa battaglia la combatte anche per noi, non dimentichiamolo e non lasciamolo da solo. Vi prego”, scriveva Nadia Toffa.

Nadia Toffa assenza social | Un silenzio lungo otto giorni

Dopo quel messaggio, il silenzio. Un silenzio troppo lungo per i suoi fan, che sotto al post da giorni chiedono alla presentatrice de Le Iene di dare qualche notizia sul suo stato di salute. I fan, infatti, sono particolarmente preoccupati per Nadia Toffa, soprattutto dopo la mancata conduzione dell’ultima puntata del programma di Mediaset.

Nadia Toffa assenza social | In quel caso era stata la stessa produzione della trasmissione ad annunciare l’assenza di Nadia Toffa tramite una nota: “Stasera la nostra Nadia Toffa non sarà con noi nell’ultima puntata de Le Iene di questa stagione”, si leggeva nella nota diffusa dalla produzione. “Nadia ha iniziato una cura molto stancante e ha deciso di conservare le energie riposandosi a casa. Nadia però ci ha promesso che nei prossimi giorni ci terrà aggiornati sulla sua battaglia. Sul nostro sito e sui social sarete informati sulle condizioni della nostra guerriera. Tutta la redazione de Le Iene le manda un grosso abbraccio e le urla fortissimo ‘Forza Nadia’!!!”.

Dopo quel momento, però, Nadia era riapparsa sui social, salutando i suoi fan. Questi otto giorni di silenzio, però, non fanno star tranquilli amici e sostenitori della conduttrice Mediaset, che aspettano che ricompaia con il suo sorriso a incoraggiare chi come lei sta combattendo la battaglia contro il cancro.

Nadia Toffa, l’ultimo messaggio una settimana fa: fan preoccupati