MIGLIORI RISTORANTI DEL MONDO – Quali sono i migliori ristornati del mondo? Il collettivo di esperti culinari The World’s 50 Best Restaurants ha pubblicato la classifica annuale dei 50 migliori ristoranti del mondo.

Ad aggiudicarsi il primo posto è un ristorante della Costa Azzurra, il Mirazur di Mentone, guidato dallo chef argentino Mauro Colagreco.

La medaglia d’argento va al Noma di Copenaghen, di Rene Redzepi, mentre al terzo posto della prestigiosa classifica il ristorante spagnolo Asador Extebarri.

Gli italiani quest’anno non riescono a salire sul podio dei migliori ristoranti del mondo. Per scovare uno chef nostrano bisogna scendere al ventottesimo posto, assegnato al Piazza Duomo di Enrico Crippa, e al 31esimo, occupato dai fratelli padovani Massimiliano e Raffaele Alajmo per il ristorante Le Calandre a Rubano.

Solo l’anno scorso era stato proprio un italiano ad aggiudicarsi la medaglia d’oro. Massimo Bottura, chef proprietario dell’Osteria Francescana di Modena, targata tre stelle Michelen, aveva vinto il primo posto. Ma per regolamento quest’anno non poteva più gareggiare.

Delusione anche per un altro italiano, il favorito Niko Romito, che con il suo ristorante abbruzzese Reale nell’edizione del 2018 era finito nella parte alta della classifica, al 36 esimo posto, ma quest’anno è retrocesso di ben 15 posizioni, piazzandosi solo al 51esimo.

Il collettivo che premia i ristoranti migliori del mondo è composto da oltre 1000 esperti di cucina, e si riunisce ogni anno a partire dal 2003. Fino al 2015 la premiazione è avvenuta a Londra, mentre dal 2016 la cerimonia è diventata itinerante. Nel 2016 gli chef più abili sono stati premiati a New York, nel 2017 a Melbourne e nel 201 8 nei Paesi Baschi. Quest’anno l’evento più seguito dagli amanti della buona cucina si è tenuto a Singapore.

