Metro Roma Repubblica | Fermata riaperta | Riapertura mercoledì 26 giugno 2019

METRO ROMA REPUBBLICA RIAPERTURA – Una lunga attesa si conclude, per decine di migliaia di utenti del trasporto pubblico della Capitale. Domani, mercoledì 26 giugno 2019, in mattinata, riapre la fermata metro Repubblica della linea A della metropolitana di Roma chiusa da 246 giorni.

Sono infatti terminati i collaudi e la fermata sarà nuovamente operativa. Repubblica era stata chiusa il 23 ottobre scorso quando una ventina di tifosi del Cska di Mosca, che si trovavano nella Capitale per la partita di Champions League della loro squadra, rimasero coinvolti in un incidente per il malfunzionamento della scala mobile (qui foto e video del crollo della scala mobile).

Metro Roma Repubblica riapertura| Operativa dopo 8 mesi

La stazione di Repubblica tornerà operativa domani mattina alle ore 5.30. L’Atac, l’azienda dei trasporti che gestisce le linee della metro romane, ha informato che sono conclusi tutti i collaudi con esito positivo sulle scale mobili oggetto degli interventi di manutenzione. Oggi verranno completate le operazione di messa in sicurezza e pulizia della stazione che riaprirà domani a inizio servizio.

Non si è fatto attendere un commento della sindaca di Roma Virginia Raggi. Su Twitter la prima cittadina della Capitale ha scritto: “La stazione Repubblica riaprirà domani mattina in sicurezza. Ci scusiamo per i disagi che cittadini e commercianti hanno dovuto affrontare in questi mesi a causa dei lavori straordinari di manutenzione”.

La chiusura della stazione di Repubblica ha generato molte polemiche nei mesi scorsi, per i disagi ai pendolari. Ad aprile scorso un comitato di quartiere ha perfino deciso anche di celebrare i sei mesi della chiusura della fermata, per denunciare i ritardi nel ripristino del servizio. I commercianti di Piazza della Repubblica hanno subito rilevanti perdite alle loro attività.

“Domani alle ore 5.30 riapertura stazione #Repubblica”, è stato il messaggio dell’Atac su Twitter. “Si sono conclusi con esito positivo i collaudi delle scale mobili oggetto di intervento. Nel corso della giornata di oggi verranno completate le operazioni di messa in sicurezza e pulizia”.

Metro Roma Repubblica riapertura | Quasi 250 giorni di attesa

La notizia della riapertura della stazione era stata anticipata da una dichiarazione proprio del comitato che da mesi chiedeva di concludere quanto prima i lavori. Il portavoce Angelo Mantini aveva dichiarato: “Dopo tre volte che è slittata la data di riapertura, oggi speriamo sia la volta buona. Dovrebbe essere alle 17 perché oggi c’è lo sciopero: noi saremo lì con una torta con su scritto ‘245 giorni chiusa’”. E ancora: “A noi gli operai, i tecnici, i responsabili della Otis ci hanno detto che i collaudi sono terminati ed è tutto pronto”.

La fermata Repubblica, consecutiva a quella di Termini lungo la linea A, si trova nel cuore della città di Roma. Questa una mappa:

Queste invece due immagini dell’incidente dei tifosi del 23 ottobre 2018: