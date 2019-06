ESCLUSIVO TPI – Anche Mediaset e Discovery vogliono Giletti: in un video il conduttore svela la trattativa segreta

Massimo Giletti La 7 | Rai 1 | Mediaset | Discovery | Futuro | Indiscrezioni

Massimo Giletti La 7 Mediaset Discovery Rai Futuro – Conteso da tutti. E il caso si riapre. Rai o La 7? La trattativa è segretissima. Eppure mancano pochi giorni alla scadenza del suo contratto con Cairo. In questi giorni Massimo Giletti si trova in vacanza in Marocco e sta decidendo cosa fare nei prossimi mesi, anzi nella prossima stagione televisiva.

Spuntano nuove offerte: Mediaset e Discovery. In un video esclusivo, che abbiamo registrato qualche settimana fa, il conduttore di Non è l’Arena svela la trattativa segreta mettendo tutto nero su bianco (con una matita).

Non è una novità l’interessamento da parte di Mediaset: due anni fa, quando venne clamorosamente cancellato dal palinsesto Rai L’arena, Giletti venne invitato a cena con i più alti vertici del Biscione. Pare che ci fosse anche Maria De Filippi. Al centro della discussione il suo possibile approdo a Cologno Monzese. Ma alla fine Massimo scelse Cairo.

Per lui si sono concluse due stagioni all’insegna di un successo attesissimo con una crescita della Rete considerevole, che ha fatto tremare il competitor Fazio (in onda proprio di domenica, nella sua stessa fascia oraria su Rai 1).

Come vi abbiamo svelato qualche mese fa, la Rai ha rimesso gli occhi su Giletti alla fine della stagione tv. Usato garantito, affidabile: Massimo è una vera iniezione di share per i programmi della Rete ammiraglia, diretta da Teresa De Santis (che sta traghettando Rai 1 verso un altissimo successo in tutte le fasce orarie). Non appena Cairo ha saputo del corteggiamento da parte di viale Mazzini non ha perso tempo per correre da Giletti.

Cena romana. Pasta, branzino per secondo e gelato come dessert. Cairo, patron di La 7, ha voluto parlare a tu per tu con Massimo. Insieme, dopo cena, una lunga passeggiata in via del Corso con il direttore generale Salerno. Massimo non si è sbilanciato ed ha concluso la stagione con le ultime puntate incontrando di nuovo Cairo alla festa di compleanno che si è svolta a Milano (dove hanno partecipato molte persone del gruppo editoriale).

Il patron gli ha più volte chiesto cosa avesse deciso per il futuro. Ma Giletti, chiamato a parlare al microfono, non si è sbilanciato. Nessun indizio sul futuro. Nelle prossime ore, al ritorno dalla vacanza lampo, firmerà il suo contratto. Definitivamente. Rai, Mediaset, Discovery o La 7? Bisogna attendere solo qualche giorno per saperlo.

