Katia Follesa ricoverata – “Adesso ho un cuore con un motore da Formula 1!!!”. È andata a buon fine l’operazione al cuore che ha subito l’attrice ed ex comica di Zelig Katia Follesa del duo Katia e Valeria.

La 43enne di Giussano in passato aveva confessato di soffrire di una malattia congenita, la cardiomiopatia ipertrofica. La terribile scoperta risale al 2006 quando, improvvisamente, le si era appannata la vista e non sentiva più il cuore.

“Credevo di morire – ha raccontato l’attrice – La cosa buona che ho fatto, dopo aver pensato che stessi per morire, appunto, è stata andare subito, quel pomeriggio stesso, in ospedale”.

La Follesa, da quel momento in poi, ha iniziato una terapia che dovrà continuare a vita. E così, dopo essere stata ricoverata in ospedale ed essersi sottoposta all’operazione al cuore, la comica e conduttrice tv ha pensato di rassicurare i fan su Instagram con un messaggio, anche in questo caso, ironico.

La conduttrice del programma tv Big Show in onda su Italia 1 insieme ad Andrea Pucci si è fatta immortalare da un letto di ospedale con tanto di elettrodi ancora attaccati al petto ma sempre con il sorriso stampato.

“La vera preoccupazione è il mio naso e che sono a digiuno da due giorniiiiiiii… Grazie infinite al Gruppo Ospedaliero di San Donato un Presidio di ricerca eccellente che mi tiene a bada e che mi fa vivere al meglio la mia vita!”, ha scritto sul suo profilo Instagram che conta 640mila followers.

