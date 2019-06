Italia Cina streaming | Dove vederla in tv | Ottavi di finale Mondiale femminile 2019

ITALIA CINA STREAMING TV – Finalmente, dopo una settimana di attesa, oggi – martedì 25 giugno 2019 – la Nazionale italiana torna in campo nel Mondiale femminile 2019. Ad attenderla, nella sfida degli ottavi di finale, la Cina, squadra che si è qualificata alla fase a eliminazione diretta grazie al suo piazzamento tra le migliori terze nei gironi.

L’Italia, invece, arriva alla partita con le giocatrici asiatiche da prima qualificata del proprio gruppo, il girone C, grazie alle due vittorie contro Australia e Giamaica e la sconfitta (indolore) contro il Brasile.

Il calcio d’inizio, allo Stade de la Mosson di Montpellier, è previsto per le ore 18.

Per la nostra Nazionale, guidata come sempre dal ct Milena Bertolini, si tratta di un’altra partita storica. L’Italia, come ben risaputo, mancava dal mondiale femminile da 20 anni (dall’edizione del 1999). Ancor di più, le azzurre non si qualificano ai quarti di finale addirittura dal 1991. È evidente, dunque, come gli stimoli non manchino alle nostre calciatrici.

Ma dove vedere la partita di oggi tra Italia e Cina? In tv o in streaming? In chiaro o su Sky? Ecco tutte le risposte.

Italia Cina streaming | Dove vederla in tv

La partita tra Italia e Cina sarà visibile in diretta tv in chiaro, ma anche su Sky. Sia la tv pubblica che la celebre pay-tv, infatti, si sono aggiudicate i diritti di trasmissione del Mondiale femminile 2019, seppur in modo diverso. Sky trasmette tutte le 52 partite in programma, la Rai invece solo i 15 match più importanti, compresi tutti quelli dell’Italia.

Gli ottavi di finale contro la Cina, dunque, sono disponibili sia su Sky Sport Mondiali (canale 202 del vostro decoder), sia su Sky Sport Uno (canale 201), sia in chiaro sulla Rai. Per la seconda volta consecutiva (e anche la seconda volta nella storia della Rai), la partita della nostra Nazionale femminile (seguitissima dal pubblico italiano) va in onda su Rai 1.

Calcio di inizio alle ore 18. Previsto un ampio pre e post partita, con commenti dallo studio e collegamenti con gli inviati a Montpellier.

Italia Cina streaming | Dove vederla su pc, smartphone e tablet

Non sarete a casa questa sera mentre va in onda la partita? Per fortuna, potete comunque vedere Italia Cina in streaming. Sia la Rai che Sky, infatti, dispongono di una piattaforma di streaming che rende disponibili i suoi contenuti anche su pc, smartphone o tablet.

Per vedere gli ottavi di finale dei Mondiali femminili 2019 tra Italia e Cina in streaming, dunque, potete utilizzare SkyGo, accessibile per tutti gli abbonati Sky e quindi a pagamento (o meglio, compresa nei pacchetti di abbonamento), oppure RaiPlay, analoga piattaforma streaming della Rai completamente gratis (basta solo registrarsi con mail o un account social).

Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno le partite del Mondiale femminile 2019 in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming.

Esistono vari modi per vedere le partite di calcio di ogni competizione in diretta streaming sul proprio dispositivo elettronico, sia esso un PC, uno smartphone o un tablet.

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale.

Italia Cina streaming | Probabili formazioni

Ma chi sceglierà la ct Milena Bertolini per la partita tra Italia e Cina di stasera?

L’Italia, secondo le informazioni della vigilia, dovrebbe scendere in campo con il 4-3-1-2: Giacinti-Bonansea davanti, con Girelli a supporto. Ecco le probabili formazioni:

Italia (4-3-1-2): Giuliani; Guagni, Gama, Linari, Bartoli; Galli, Giugliano, Cernoia; Girelli; Giacinti, Bonansea.

Allenatore: Milena Bertolini

Cina (4-4-2): Peng Shimeng; Han Peng, Wu Haiyan, Lin Yuping, Liu Shanshan; Wang Shuang, Zhang Rui, Wang Yan, Gu Yasha; Wang Shanshan, Li Ying.

Allenatore: Jia Xiuquan

Arbitro: Alves Batista (Brasile)

Italia Cina streaming | Le parole della vigilia della ct Bertolini

Nella conferenza stampa del giorno prima della partita, la selezionatrice dell’Italia Milena Bertolini (che ha festeggiato proprio il 24 giugno il suo 53esimo compleanno) ha parlato anche della nomea della Cina, una Nazionale dal gioco molto fisico e poco spettacolare.

Il ct della Nazionale orientale, Jia Xiunquan, del resto è considerato un vero e proprio catenacciaro. E in questa Coppa del mondo non ha risparmiato stilettate (e panchine) anche alla sua miglior giocatrice, la bomber Wang Shuang, conosciuta anche come “Lady Messi”, per sottolinearne le dosi tecniche.

“La Cina è una squadra forte – ha detto Bertolini ai giornalisti – e non si arriva agli ottavi se non hai qualità. Non fanno catenaccio, sono una squadra molto compatta, ordinata, giocano di rimessa ma non solo”.

“Abbiamo davanti un grande obiettivo – ha continuato la ct – e le ragazze sono molto determinate. Noi cerchiamo di armonizzare tutte le componenti del calcio, usando anche la fantasia che è una particolarità del calcio italiano e delle ragazze italiane”.

E sulle speranze dell’Italia di passare il turno, Bertolini non ha dubbi: “Chiaro che adesso non siamo più una sorpresa – ha detto – perché agli ottavi di finale nessuno può esserlo, ma vedo le mie ragazze molto determinate e continueremo a fare il nostro gioco. Che regalo vorrei per il mio compleanno? Lo stesso che vorrebbe Valentina Cernoia che ha compiuto gli anni qualche giorno fa e Daniela Sabatino, visto che il suo compleanno è il 26. È il regalo che vorremmo tutte: passare il turno”.

