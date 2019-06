Harry e Meghan, ristrutturazione milionaria a carico dei contribuenti: sudditi infuriati

Harry Meghan ristrutturazione casa | polemiche | Regno Unito | Spese

HARRY E MEGHAN RISTRUTTURAZIONE CASA – Harry e Meghan sono finiti al centro di una bufera. Al centro delle polemiche il trasloco di lusso dei Duchi di Sussex. In particolare i lavori di ristrutturazione di Frogmore Cottage, dove la coppia è andata a vivere dopo aver lasciato Kensington Palace e gli ingombranti “coinquilini” William e Kate.

Lavori che, secondo quanto riportano i media inglesi, sarebbero costati 2,4 milioni di sterline (circa 2,7 milioni di euro). Ma non è l’unica spesa da capogiro fatta da Harry e soprattutto da Meghan Markle, la cui collezione di gioielli varrebbe, pare, 600 mila sterline (671 mila euro). Fin qui nulla di “strano” per dei reali. Peccato però che il tutto è stato a spese dei contribuenti britannici.

La storia di James, il fratello depresso di Kate Middleton

Per accogliere la coppia di Duchi, Frogmore Cottage ha subito un intervento sostanziale: i cinque appartamenti di cui era costituito sono stati eliminati per creare un’unica casa, sono stati realizzati nuovi bagni e cambiati soffitti e pavimenti.

In particolare quello della cucina che sarebbe “galleggiante”, per proteggere quello antico rimasto sotto. Poi ancora: una zona per lo yoga e uno spazio dedicato a mamma e figlio. Tutto questo, senza contare gli interventi paesaggistici e la manutenzione del parco.

Spese che hanno mandato su tutte le furie i sudditi di sua maestà che – secondo quanto riportano i media – lamentano anche le spese folli della Markle per i gioielli importanti che le piace sfoggiare e per i capi costosi che indossa ad ogni uscita pubblica.

Una scelta molto diversa rispetto a quella fatta fino ad ora dalla cognata Kate che spesso sceglie e ricicla abiti low cost. Anche il baby-shower newyorkese da 350 mila sterline ha fatto storcere il naso a molti. Anche se, in questo caso, a pagarlo è stata Meghan.

“Kate Middleton e la regina Elisabetta condividono la stessa malattia incurabile”

William e Harry ai ferri corti: lo sgarbo del duca di Sussex al compleanno del fratello

“Si è pentito di averla sposata”: è crisi nera tra Meghan e Harry