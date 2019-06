Harry e Meghan crisi – Non sono tempi facili per la Royal Family. Dopo le voci sempre più insistenti su una imminente separazione tra il principe William e la moglie Kate Middleton, ora ci si mette anche una presunta crisi coniugale tra Harry e Meghan Markle.

A diffondere la notizia è stato il magazine “New Media“, secondo cui i rapporti tra i duchi di Sussex sarebbero cambiati dopo la nascita del primogenito Archie.

Il principe Harry si sarebbe pentito di aver sposato troppo in fretta l’ex attrice americana proprio come gli avevano sconsigliato il padre Carlo e il fratello William.

Non solo, a infondere ulteriori dubbi al duca di Sussex ci sarebbe la presenza della sua ex fidanzata storica Chelsy Davy a Londra.

Sempre secondo quanto riportato dal magazine femminile, i due erano molto innamorati e nonostante ciò non convolarono a nozze in quanto l’ereditiera dello Zimbabwe non avrebbe mai sopportato di vivere tutta la vita sotto i riflettori.

Dunque il ritorno in città di Chelsy Devi, tra l’altro presente al matrimonio stesso di Harry e Meghan, avrebbe gettato nel panico il secondogenito di Carlo e Diana.

Un grande amore mai dimenticato? Possibile dal momento che i due hanno sempre mantenuto ottimi rapporti e considerati anche i frequenti viaggi in Africa di Harry. La Davy infatti è nata a Bulawayo, seconda città dello Zimbabwe, e proprio nei prossimi mesi, il duca di Sussex volerà nel continente africano.

