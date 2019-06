Gianni Morandi vero nome| Il cantante sgrida i fan: “Ecco come mi chiamo”

Gianni Morandi vero nome | Gianni Morandi non si chiama Gianni. Il cantante originario di Monghidoro, con grande sorpresa di suoi fan – di certo non quelli più sfegatati e che seguono l’artista da più tempo – ha infatti voluto fare chiarezza sul suo vero nome in occasione del 24 giugno, giorno in cui ricorre la festa di San Giovanni Battista.

Gianni Morandi (e chi lo conosce e segue da sempre lo sa) all’anagrafe è Gian Luigi, non Gianni. Proprio in occasione dell’onomastico di tutti coloro che si chiamano Giovanni in molti hanno pensato di mandare gli auguri anche al cantante sui suoi seguitissimi profili social. Gianni Morandi, però, quando ha visto che sul suo profilo Instagram erano in tanti ad aver compiuto l’errore ha ritenuto giusto correggerli, informandoli del fatto che il suo vero nome è in realtà un altro.

“Ricevo molti auguri per il mio onomastico ma io sono Gian Luigi e ho ricevuto tanti auguri anche venerdì 21 per San Luigi”, ha infatti spiegato il cantante su Instagram. “Insomma sono Gianni o Luigi, o Giovanni, o nessuno di questi? Comunque, grazie a tutti!”, ha poi continuato, scherzando.

“Insomma per noi sei Gianni, non importa se hai altri nomi. Rimani comunque e sempre una persona speciale”, è stata poi la risposta dei fan.